Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/Sergei SUPINSKY / AFP

Zelenskis nolēmis mainīt Aizsardzības ministrijas formātu un veikt stratēģiskas rokādes 0

LETA
9:36, 3. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedāvājis pirmajam vicepremjeram un digitālās transformācijas ministram Mihailo Fedorovam kļūt par aizsardzības ministru, bet Denisam Šmihaļam, kas šobrīd ieņem aizsardzības ministra amatu, vadīt citu jomu.

“Es nolēmu mainīt arī Ukrainas Aizsardzības ministrijas formātu. Es ierosināju Mihailo Fedorovam kļūt par jauno aizsardzības ministru,” piektdien vakara videouzrunā sacīja prezidents.

“Mihailo dziļi nodarbojas ar dronu jautājumiem, ļoti rezultatīvi strādā pie valdības pakalpojumu un procesu digitalizācijas,” norādīja Zelenskis.

“Kopā ar visiem mūsu karavīriem, ar militāro pavēlniecību, kopā ar nacionālajiem ieroču ražotājiem un Ukrainas partneriem mums ir jāīsteno izmaiņas aizsardzības nozarē, kas palīdzēs,” piebilda prezidents.

Pirms stāšanās aizsardzības ministra amatā pērn jūlijā Šmihaļs piecus gadus bija Ukrainas premjerministrs.

Ar paziņojumu par ieceri nomainīt aizsardzības ministru Zelenskis nācis klajā dienā, kad viņš bija paziņojis par jauna prezidenta kancelejas vadītāja izraudzīšanos.

Šajā amatā Zelenskis iecēla līdzšinējo Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vadītāju Kirilo Budanovu.

