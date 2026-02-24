Foto: LETA

Šodien gaidāms mākoņains laiks un vēl daži “brīnumi”: laika ziņas otrdienai 0

LETA
7:07, 24. februāris 2026
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā būs mākoņains laiks, taču vietām debesis skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Kokteilis
10 slaveni cilvēki, kuriem nekad nav bijis seksa. Iemesli ir fascinējoši
Veselam
Ne tikai “iztīrīs” ķermeni, bet arī stiprinās imunitāti! Ārsti nosauc 4 pārtikas produktus, par kuru lietošanu ķermenis tev būs pateicīgs
Veselam
Jūsu kauli noveco ātrāk, nekā domājat: 7 ieteikumi, lai vecumdienās izvairītos no kaulu problēmām
Lasīt citas ziņas

Neliela snigšana turpināsies austrumos, vietām iespējama arī atkala. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +1…-3 grādiem.

Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, diena paies bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs -1…-2 grādi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latvijas paralimpieši nepiedalīsies ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, iestājoties pret SPK lēmumu
Viedoklis
Armands Puče: Ja gribi kustēties olimpiskā ritmā – lien uz vēdera
Vai Rīga ir pieejama visiem? Jaunā māmiņa atklāj drūmo ziemas realitāti galvaspilsētā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.