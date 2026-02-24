Šodien gaidāms mākoņains laiks un vēl daži “brīnumi”: laika ziņas otrdienai 0
Otrdien Latvijā būs mākoņains laiks, taču vietām debesis skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Kokteilis
10 slaveni cilvēki, kuriem nekad nav bijis seksa. Iemesli ir fascinējoši
Veselam
Ne tikai “iztīrīs” ķermeni, bet arī stiprinās imunitāti! Ārsti nosauc 4 pārtikas produktus, par kuru lietošanu ķermenis tev būs pateicīgs
Veselam
Jūsu kauli noveco ātrāk, nekā domājat: 7 ieteikumi, lai vecumdienās izvairītos no kaulu problēmām
Neliela snigšana turpināsies austrumos, vietām iespējama arī atkala. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +1…-3 grādiem.
Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, diena paies bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs -1…-2 grādi.