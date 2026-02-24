Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Unsplash.com

“Ielas notīrītas uz invalīdu rēķina!” Nejēdzība Alūksnē – sniegs uz galvas kritīs invalīdiem, ne “parastajiem” iedzīvotājiem 0

LA.LV
10:10, 24. februāris 2026
Ziņas Latvijā

“Pēc lielā sniegputeņa Alūksnē ielas skaisti notīrītas, bet – uz invalīdu rēķina,” pie “Bez Tabu” komandas vērsās alūksniete Kristiāna. Dažas dienas pēc vēstules saņemšanas filmēšanas komanda devās uz Alūksni, lai palūkotu, vai situācija joprojām ir nemainīga.

Kokteilis
Šajos 6 gados dzimušie ir patiesi unikāli: astrologi viņus dēvē par zvaigžņu sēklām
Veselam
Ne tikai “iztīrīs” ķermeni, bet arī stiprinās imunitāti! Ārsti nosauc 4 pārtikas produktus, par kuru lietošanu ķermenis tev būs pateicīgs
“Mēs ar māsu bijām paralizētas bailēs!” Slimnīcas tehniska kļūda naktī satricina neskaitāmus cilvēkus 3
Lasīt citas ziņas

Ierodoties notikuma vietā, “Bez Tabu” žurnālists Oļegs Visockis pārliecinājās, ka nekā nav mainījies – tik sniega palicis mazliet mazāk. Viņš uzkāpa vairāk nekā metru augstā sniega kaudzē, kura aizpildīja arī invalīdiem paredzēto stāvvietu pie vietējās pasta nodaļas. “Ceļu satiksmes drošības direkcijā gan piebilst, ka normatīvais regulējums neparedz, kā tieši jāatbrīvo no sniega stāvvietas un kur likt sastumto sniegu, taču invalīdu stāvvietas attiecībā pret klasiskajām auto novietošanas zonām tomēr ir būtiskas,” ziņo raidījums.

Alūksnes novada domes pārstāve Evita Aploka atvainojas iedzīvotājiem, ka šāda situācija ir radusies. Viņa norāda, ka pakalpojuma sniedzējs – uzņēmums, kas pilsētā tīra sniegu – resursu dēļ vienā dienā sniegu atbrīvot nevarēja.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Atnākuši padzerties! Iedzīvotājus pie Alūksnes ezera pārsteidz trīs aļņi
“Čivļi kopā ar čangaļiem… Labdien!” Lembergu pamatīgi samulsinājis Saeimas plāns saistībā ar Alūksni
VIDEO. Par mata tiesu! Alūksnes pusē manīts tāllēkšanas čempions
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.