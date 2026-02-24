“Ielas notīrītas uz invalīdu rēķina!” Nejēdzība Alūksnē – sniegs uz galvas kritīs invalīdiem, ne “parastajiem” iedzīvotājiem 0
“Pēc lielā sniegputeņa Alūksnē ielas skaisti notīrītas, bet – uz invalīdu rēķina,” pie “Bez Tabu” komandas vērsās alūksniete Kristiāna. Dažas dienas pēc vēstules saņemšanas filmēšanas komanda devās uz Alūksni, lai palūkotu, vai situācija joprojām ir nemainīga.
Ierodoties notikuma vietā, “Bez Tabu” žurnālists Oļegs Visockis pārliecinājās, ka nekā nav mainījies – tik sniega palicis mazliet mazāk. Viņš uzkāpa vairāk nekā metru augstā sniega kaudzē, kura aizpildīja arī invalīdiem paredzēto stāvvietu pie vietējās pasta nodaļas. “Ceļu satiksmes drošības direkcijā gan piebilst, ka normatīvais regulējums neparedz, kā tieši jāatbrīvo no sniega stāvvietas un kur likt sastumto sniegu, taču invalīdu stāvvietas attiecībā pret klasiskajām auto novietošanas zonām tomēr ir būtiskas,” ziņo raidījums.
Alūksnes novada domes pārstāve Evita Aploka atvainojas iedzīvotājiem, ka šāda situācija ir radusies. Viņa norāda, ka pakalpojuma sniedzējs – uzņēmums, kas pilsētā tīra sniegu – resursu dēļ vienā dienā sniegu atbrīvot nevarēja.