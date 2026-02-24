Lieliski jaunumi no Bērnu slimnīcas! Paplašinātas iespējas dzirdes izmeklējumiem bērniem jau no trīs mēnešu vecuma 0
Bērnu slimnīcas Ausu, kakla un deguna slimību klīnika, piesaistot jaunus speciālistus un attīstot tehniskās iespējas, sākusi nodrošināt visus pamata dzirdes izmeklējumus bērniem jau no trīs mēnešu vecuma. Tuvākajos mēnešos klīnikā plānots ieviest arī vairākus padziļinātus jeb objektīvus dzirdes izmeklējumus, tādējādi nodrošinot pilnu izmeklējumu spektru vienuviet.
Pēdējos gados klīnika ir strauji attīstījusies, piesaistot vairākus jaunus speciālistus. Tas ļāvis ārstiem specializēties katram savā dzirdes izmeklēšanas un ārstēšanas jomā, kopīgi nodrošinot augstākā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus.
“Ja līdz šim daudzos gadījumos bērniem, lai veiktu noteiktus dzirdes izmeklējumus, bija jāvēršas citā ārstniecības iestādē un pēc tam ar rezultātiem jāatgriežas pie mums, tad tagad varam aicināt vecākus ar mazuļiem jau no trīs mēnešu vecuma vērsties tieši Bērnu slimnīcā. Nodrošinām gan visus nepieciešamos pirmreizējos izmeklējumus, gan pilnu ārstniecības ciklu, ja tas nepieciešams. Veicam arvien sarežģītākas operācijas dzirdes atjaunošanai un uzlabošanai, izmantojot jaunākos sasniegumus medicīnā un inovatīvas pieejas. Īpaši svarīgi ir uzsākt ārstēšanu maksimāli agrīni, lai uzlabotu tās efektivitāti un nepieļautu bērna attīstības kavēšanos,” uzsver Jānis Sokolovs, Ausu, kakla un deguna slimību klīnikas vadītājs.
Jau vairāk nekā gadu jaundzimušajiem, kuri dzīves sākumu pavada Bērnu slimnīcā, veic padziļinātu dzirdes skrīningu. Tādēļ dzirdes traucējumus iespējams konstatēt agrīni, un jau drīz turpat slimnīcā var veikt arī turpmākos izmeklējumus.
Līdz šim ievērojama daļa izmeklējumu mazākajiem pacientiem tika veikta Latvijas Bērnu Dzirdes centrā, kur lielā pieprasījuma dēļ veidojās garas rindas. Savukārt ārstēšana notiek Bērnu slimnīcā, un tas nereti nozīmēja, ka to varēja uzsākt tikai pēc ilgāka laika kopš brīža, kad vecāki vai ģimenes ārsts bija pamanījuši iespējamos dzirdes traucējumus.
Speciālisti uzsver, ka par dzirdes traucējumiem var liecināt ne tikai vecāku aizdomas par to, vai bērns dzird, bet arī valodas, motorās attīstības, uzvedības un mācību traucējumi. Tādēļ ir būtiski nepieciešamos izmeklējumus veikt iespējami drīz.
“Dzirdes traucējumu sekas ir cieši saistītas ar bērna vispārējo attīstību, tādēļ katra kavēšanās var atstāt ilgtermiņa ietekmi. Kopš Bērnu slimnīcā ir pieejamas audiokabīnes ar īpašu aparatūru, varam veikt brīvā skaņu lauka izmeklējumus arī bērniem, kuriem dažādu iemeslu, piemēram, kognitīvo spēju pazeminājuma dēļ, nav iespējams veikt klasisko tonālo
audiometriju. Tāpat izmantojam aparatūru, kas ļauj veikt izmeklējumus pašiem mazākajiem pacientiem,” skaidro Māreta Audere-Balode, Bērnu slimnīcas otolaringoloģe.
Klīnikā strādā arī pieredzējuši audiologopēdi, kuri veic dzirdes uztveres testus, tostarp valodas uztveres testus, kā arī valodas attīstības skrīningu, izvērtējot bērna vajadzības un rekomendējot piemērotāko ārstēšanu vai turpmāko atbalstu.
Šobrīd klīnikā notiek intensīvs darbs, lai nodrošinātu visus medicīnā pieejamos objektīvos dzirdes izmeklējumus, padarot Bērnu slimnīcu par pilna cikla dzirdes diagnostikas un ārstēšanas centru bērniem Latvijā.