Šie vienkāršie triki liks taviem auto paklājiņiem izskatīties kā jauniem
Grīdas paklājiņu tīrība automašīnā ir pastāvīgs izaicinājums. Sniegs, ceļu sāls, smiltis, putekļi un augsne ātri uzkrājas, radot netīrumus un traipus. Lai jūsu paklājiņi saglabātu izskatu un funkcionalitāti, nepieciešama regulāra kopšana un dažas vienkāršas ikdienas darbības.
Regulāra dziļa tīrīšana ar paklāju tīrīšanas līdzekli ir būtiska, tāpat kā vienkāršas darbības, piemēram, irdenu netīrumu izkratīšana, izlijumu tūlītēja notīrīšana ar sausu drānu un vispārējās tīrības uzturēšana. Veiciet atbilstošus pasākumus un nodrošiniet, lai jūsu tīrie automašīnas paklājiņi visu gadu saglabātu savu izskatu un funkcionalitāti.
1. Izņemiet un izkratiet netīrumus
Vispirms paklājiņus izņemiet no automašīnas un izkratiet visus gružus. Auduma paklājiņu šķiedras var sakalt un uzkrāt netīrumus, tāpēc šis ir pirmais un būtiskākais solis.
Eksperti iesaka arī izmantot stingru saru suku vieglākai kopšanai.
2. Izmantojiet putekļsūcēju
Jaudīgs putekļsūcējs ir ideāls, taču ļoti ērti ir turēt automašīnā arī nelielu rokas putekļsūcēju. Tādējādi ikdienas tīrīšana būs vienkārša, un netīrumi neuzkrāsies, kas padarīs tīrīšanu daudz vieglāku.
3. Dziļa tīrīšana ar speciāliem līdzekļiem
Auduma paklājiņus labāk tīrīt ar paklāju tīrīšanas līdzekli, nevis likt veļas mašīnā. Pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni, piemēram, izmantojot dārza šļūteni. Mazākus paklājiņus var noskalot arī izlietnē. Pēc mazgāšanas ļaujiet pilnībā nožūt pirms liekat tos atpakaļ automašīnā.
4. Gumijas un vinila paklājiņi
Gumijas vai vinila paklājiņus var tīrīt ar augstspiediena šļūteni vai dārza šļūteni. Ūdens strūkla viegli noņem iestrēgušos netīrumus. Spītīgu traipu gadījumā var izmantot maigu universālu mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli un vidēji cietu birsti.
5. Regulāra apkope ir atslēga
Labāk ir novērst noplūdes un traipus uzreiz, pirms tie dziļi iesūcas paklājā. Regulāra tīrīšana ne tikai saglabā paklājiņu izskatu, bet arī paildzina to kalpošanas laiku.
6. Labākie tīrīšanas līdzekļi
Ja izmantojat līdzekli, kas labi darbojas mājas paklājiem vai dīvāniem, tas parasti derēs arī automašīnas paklājiem. Spītīgu traipu gadījumā var izmantot arī tvaika tīrītāju.
Regulāra rūpīga paklājiņu kopšana palīdz saglabāt automašīnu tīru, pagarināt paklājiņu kalpošanas laiku un padara braukšanu patīkamāku. Ar pareizu pieeju jūs varat viegli uzturēt gan auduma, gan gumijas paklājiņu izskatu kā jaunu.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.