SIF direktore Pūce: "Bankām gandrīz vai lūdzamies, lai katram patvēruma meklētajam atver bankas kontu"







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par banku un dažādu finanšu pakalpojumu pieejamību, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta (SIF) direktore Zaiga Pūce norādīja, ka patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijā esot problēmas atvērt bankas kontu.

“Cilvēks atbrauc uz jaunu valsti, viņam gandrīz nekā nav, tad viena no pirmajām lietām, kas viņam ir nepieciešama, ir konta atvēršana, lai viņš saņemtu kaut vai to minimālo pabalstu. Tas ir tajā pašā vilnī, kas bija mums, kad mums it kā vajadzēja sakārtot to banku nozari, mēs tā ļoti strauji ierāvām pretējā grāvja pusē,” komentēja SIF direktore Pūce, stāstot ar kādām problēmām saskaras patvēruma meklētāji Latvijā.

“Tā šobrīd ir arī mūsu darba ikdiena, kad mēs runājam ar bankām individuāli un gandrīz vai lūdzamies, lai katram patvēruma meklētajam atver bankas kontu. Tas stāsts ir par to, no kuram valstīm tad ir bēgļi? Tur, kur parasti ir karadarbība vai kādas problēmas. Līdz ar to šīs valstis ir to riskanto valstu sarakstos. Un mūsu gadījumā to neizvērtē individuāli šo cilvēku vai to, ka viņam ir piešķirts bēgļa statuss. Vienkārši pēc sarakstiņa pasakatās, ka šī valsts ir riskanto valstu sarakstā un “Paldies, nē!”” tā problēmu ar banku pakalpojumu pieejamību TV24 raidījumā “Preses klubs” ieskicēja Pūce.