Šis dzīvnieks kļūs par galveno uz Zemes, ja cilvēce izzudīs. Kurš? Atbilde pārsteigs visus
Ja cilvēce pēkšņi izzustu no Zemes, vai kāda dzīvās radības suga galu galā kļūtu par dominējošo? Pērtiķi, putni, kukaiņi? Nē, Oksfordas Universitātes biologs profesors Tims Kulsons uzskata, ka vislielākās izredzes ir astoņkājiem.
Šī ideja izklausās pēc zinātniskās fantastikas, bet tā balstīta uz astoņkāju neparasto intelektu, pielāgošanās spēju un bioloģiskajām īpatnībām. Šis nu ir kļuvis par vienu no visvairāk apspriestajiem scenārijiem post-humānā pasaulē, vēstīts portālā raksta dailygalaxy.com.
Kāpēc ne primāti vai putni?
Lielie pērtiķi (šimpanzes, gorillas) paļaujas uz sarežģītām sociālajām saitēm un tiem ir lēna vairošanās. Populācijas ir mazas un ģeogrāfiski ierobežotas – tās, visticamāk, neizdzīvotu masveida ekoloģiskās pārmaiņas, kas sekotu cilvēku izzušanai.
Putni (vārnas, kraukļi, papagaiļi) ir ārkārtīgi inteliģenti un risina sarežģītas problēmas, bet tiem trūkst smalko motoriku, lai radītu instrumentus vai civilizācijas elementus.
Kukaiņi būvē sarežģītas struktūras (skudru pūžņus, stropus), bet tas ir ģenētiski programmēts instinkts, nevis iemācīta izlūkošana un izdzīvošanas spējas.