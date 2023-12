Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarunājas ar Ukrainas sauszemes spēku komandieri Oleksandru Sirski. Foto: AP/SCANPIX

"Šis ir karš, tas notiek ne tikai kaujas laukā." Ukraina vaino Krieviju vērienīgā kiberuzbrukumā mobilo sakaru operatoram







Ukraina tur aizdomās Krieviju par vērienīgu hakeru uzbrukumu lielākajam Ukrainas mobilo sakaru operatoram “Kyivstar”.

Ukrainas Drošības dienests paziņoja, ka sācis kriminālizmeklēšanu un nosūtījis aģentus uz “Kyivstar” birojiem.

Dienests norādīja, ka tur aizdomās Krieviju par šo kiberuzbrukumu.

“Šis ir karš, tas notiek ne tikai kaujas laukā, tas notiek arī virtuālajā telpā, un diemžēl šī kara rezultātā mēs esam cietuši,” valsts televīzijā paziņoja “Kyivstar” ģenerāldirektors Oleksandrs Komarovs. “Kyivstar” ir aptuveni 24,3 miljoni klientu.

Viņš sacīja, ka uzbrukuma galvenais mērķis bija nodarīt maksimālu kaitējumu “Kyivstar” informāciju tehnoloģiju infrastruktūrai, un atzina, ka hakeriem tas daļēji izdevies.

“Mūsu IT infrastruktūra tika būtiski bojāta, piekļuve bija ierobežota, mēs nevarējām pret to cīnīties virtuāli, tāpēc fiziski atvienojām “Kyivstar” no tīkla,” atklāja Komarovs, piebilstot, ka uzņēmums joprojām strādā pie pakalpojumu atjaunošanas.

“Kyivstar” sociālajā tīklā “Facebook” paziņoja, ka cietis no jaudīga kiberuzbrukuma. “Tas izraisīja tehnisku kļūmi, kā rezultātā īslaicīgi nebija pieejami mobilie sakari un piekļuve internetam,” paziņoja uzņēmums, piebilstot, ka patērētāju dati netika apdraudēti.

Ukrainas Drošības dienests paziņoja, ka izmeklēšana notiek saskaņā ar astoņiem kriminālkodeksa pantiem, tai skaitā par valsts nodevību, sabotāžu, ļaunprogrammatūras radīšanu un neatļautu iejaukšanos sakaru tīklos.

Kiberuzbrukums “Kyivstar” ietekmēja arī citas nozares, kas atkarīgas no mobilo sakaru viesabonēšanas pakalpojumiem.

Sumi pilsētas varasiestādes paziņoja, ka uz laiku nedarbosies gaisa trauksmes sistēma. Bankas “PrivatBank” pārstāvis paziņoja, ka kiberuzbrukuma dēļ daļēji traucēta banku un bankomātu darbība, un viena no Ukrainas lielākajām bankām “Monobank” piedzīvoja jaudīgu piekļuves lieguma jeb DDoS uzbrukumu.

Tikmēr Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) paziņoja, ka ielauzusies Krievijas nodokļu sistēmā, piebilstot, ka operācija bijusi veiksmīga.

The cyber attack on Ukrainian telecoms operator Kyivstar has affected every region of the country and had a major impact on the capital, metrics show, with side effects reported on the air raid network and the banking sector as work to restore communications continues.#Ukraine pic.twitter.com/aqbaFBPXPm — Chronology (@Chronology22) December 12, 2023

Day 657. Today ru hackers attacked our largest mobile operator, Kyivstar, with 50% market and over 20 million subscribers. Millions of Ukrainians have no mobile communication and no internet. Lots of ATMs don’t work. Stores accept cash only. Another crime of ru terrorists. pic.twitter.com/9qVSAWEyvF — 🇺🇦Alex Dayrabekov (@Dayrabekov) December 12, 2023

ATMs stopped working en masse in Odessa This is associated with the destruction of Kyivstar’s IT infrastructure. pic.twitter.com/l2Mbqz3Xa4 — Heyman_101 (@SU_57R) December 12, 2023