ASV prezidents Donalds Tramps nācis klajā ar paziņojumu Irānai, aicinot to nekavējoties atvērt Hormuza šaurumu.
Ierakstā platformā “Truth Social” Tramps lietoja skarbu valodu, pieprasot Irānai atbloķēt stratēģiski svarīgo jūras ceļu.
Viņš arī deva mājienu par iespējamiem uzbrukumiem infrastruktūrai, īpaši elektrostacijām un tiltiem, ja situācija nemainīsies.
“Otrdien Irānā būs Elektrostaciju diena un Tilta diena, abas vienā. Nekas tamlīdzīgs vairs neatkārtosies! Atveriet to sasodīto šaurumu, jūs, trakie nelieši, vai arī jūs dzīvosiet ellē,” paziņojumā raksta Tramps.
Hormuza šaurums ir galvenais pasaules naftas tirdzniecības ceļš, pa kuru tiek pārvietota ievērojama daļa no pasaules enerģijas piegādēm. Jebkura šīs artērijas bloķēšana nekavējoties ietekmē naftas cenas un pasaules ekonomiku.
4. aprīlī Donalds Tramps izteica jaunus draudus Irānai . Sociālo mediju ierakstā ASV prezidents piedraudēja “atbrīvot elli” pret Irānu, ja tā 48 stundu laikā neatvērs Hormuza šaurumu.
Irāna ir paziņojusi par gatavību daļēji atbrīvot Hormuza šaurumu , atverot ceļu kuģiem, kas pārvadā “būtiskas preces”.