“Šis ir tuvu nieres tirgošanai!” Cilvēki atraduši, cik lielu summu Latvijā iekasējam no vīzu tirgošanas migrantiem 0
Liela daļa informācijas, ar ko ikdienā strādā valsts iestādes, ir publiski pieejama. Piemēram, Valsts kase regulāri publisko mēneša pārskatus. Iedzīvotāji tajos pamanījusi kaut ko, kas pievērsis uzmanību migrantu tēmai – skaitļus, kādi ir ieņēmumi no vīzu pārdošanas.
Juris Vējš soctīklā “X” raksta: “Katru mēnesi “Jaunā Vienotība”, “Progresīvie” un ZZS tirgo trešo valstu migrantiem vīzas un uzturēšanās atļaujas par 1 000 000 eiro – tas mums jāzina un jāatceras vēlēšanu gadā par mangāna karteli, kas iztirgo mūsu drošību hibrīdkara organizatoriem.”
Ierakstam Juris pievienojis tabulas izgriezumu no Valsts kases mājas lapas.
Vai tiešām tas ir tikai bizness un īstermiņa domāšana, lai piesaistītu naudu? Daļa komentētāju domā tieši tā.
“Nākamais solis …. katram pilsonim izoperēt 1 nieri, nopārdot starptautiskajā tirgū un naudu ieskaitīt valsts budžetā.”
“Šis jau ir ļoti tuvu nieres tirgošanai, jo mangāna kartelis iztirgo mūsu bērnu nākotni un drošību krievijas un tās satelītvalstu orkiem.”
“Vissriebīgākais ir tas, ka tur ir pat gada plāns, cik tos migrantus šurp vilkt, un tas tiek dūšīgi pildīts gluži kā vosa un pugo laikā.”
Saskaņā ar Kultūras ministrijas datiem uz 2024. gada 31. decembri Latvijā bija reģistrēti 131 709 ārvalstu pilsoņi, visticamāk, šobrīd šis skaitlis jau ir palielinājies.