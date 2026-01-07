Šis nebūs kara beigu gads! Slaidiņš prognozē, ko varam sagaidīt frontē 2026. gadā 0

17:37, 7. janvāris 2026
Ar zināmu pārliecību var apgalvot, ka šis gads būs ne tik daudz kara beigu gads, cik pakāpeniskas norimšanas gads. Krievija, neskatoties uz visām Putina cerībām, gandrīz droši, ka nekad nespēs sasniegt stratēģisku pagrieziena punktu.

ASV, neskatoties uz Trampa personīgajām simpātijām pret Putinu, būs spiestas saglabāt spiedienu uz Maskavu.

Eiropas valstis, neskatoties uz kara nogurumu, turpinās meklēt jaunus resursus Ukrainas atbalstam.

Ukraina, neskatoties uz patieso vēlmi, izkļūt no konflikta, būs spiesta cīnīties par izdzīvošanu ārkārtīgi sarežģītos apstākļos.

Putins savā jaungada uzrunā krievu karavīriem teica “mēs ticam jums un mūsu uzvarai”. Ukrainas sabiedrotajiem tas jāuztver kā aicinājums no Putina aktīvi turpināt šo asiņaino karu. Un šim apgalvojumam vajadzētu kliedēt jebkādas Trampa ilūzijas, ka Putins vēlas ātri izbeigt karu. Turklāt publicētie ASV izlūkdienestu ziņojumi liecina, ka Putins nav atteicies no saviem plāniem okupēt daļu Eiropas un uzskata, ka pilnīga uzvara joprojām ir iespējama,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Šobrīd ir grūti saprast, uz ko Tramps paļaujas. Šī gada sākumā daudzi starptautiskie līderi un ģeopolitiskie eksperti vēlreiz apstiprināja, ka Putins ir neuzticams partneris.

Tāpat nevaram aizmirst par krievu stratēģisko melošanu, kas ir iestrādāta viņu kultūrā – gan runātājs, gan klausītājs abi zina, ka tiek stāstīti meli, bet sarunu tāpat turpina.

