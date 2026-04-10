“Būsim reāli!” Veikalos cenu kāpumu vēl nejūt, bet ražošanā tas jau redzams 7

21:07, 10. aprīlis 2026
Pārtikas ražotāji brīdina – cenu kāpums varētu būt neizbēgams, taču veikalu plauktos tas pagaidām vēl nav redzams. Iemesls – iepriekš noslēgtie līgumi par izejvielām, kas uz laiku ļauj noturēt cenas nemainīgas, vēsta LTV ziņu raidījums “Panorāma”.

Kā skaidro SIA “Karavela” attīstības direktors Jānis Endele, uzņēmums šobrīd strādā ar agrāk fiksētām cenām, tāpēc sadārdzinājums vēl netiek pārnests uz pircējiem. Tomēr tas cenu kāpumu pilnībā nenovērš. Jārēķinās, ka tāpat kā iedzīvotāji, arī kompānijas izjūt degvielas cenu kāpumu uz savas ādas.

AS “Dobeles dzirnavnieks” pārstāvji norāda, ka sadārdzinās ne tikai degviela, bet arī izejvielas, piemēram, graudi un eļļas produkti, kas tieši ietekmē ražošanas izmaksas.

“Diezgan lielas svārstības principā notiek arī visam izejvielu blokam, ne tikai naftas produktiem, tas ir viens, bet mēs redzam – arī graudiem, eļļas produktiem. Arī šiem esam piedzīvojuši cenu kāpumu biržās. Tas nozīmē, ka arī par izejvielām mums šobrīd ir jāsāk maksāt augstāka cena,” skaidroja AS “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.

Lai gan globālās pārtikas cenas pagaidām saglabājas samērā stabilas, galvenais risks joprojām ir energoresursu sadārdzinājums. Ekonomisti prognozē, ka cenu pieaugums būs, taču, visticamāk, tas nebūs tik straujš kā 2022.–2023. gadā.

Tomēr ražotāji atzīst – ja izmaksu kāpums turpināsies, agrāk vai vēlāk tas nonāks arī līdz veikalu plauktiem.

“Skaidrs, ka neviens ražotājs nespēs šādas cenu izmaiņas gan loģistikai, gan iepakojumiem, gan izejvielām absorbēt uz saviem pleciem. Un, ja strauji nemainīsies situācija saistībā ar izejvielu cenām un energoresursu, tad, protams, ar kaut kādu nobīdi agrāk vai vēlāk ražotāji būs spiesti pārcenot savu produkciju un to arī ieraudzīsim, visticamāk, veikalu plauktos. Būsim reāli,” teica “Dobeles dzirnavnieka” vadītājs.

