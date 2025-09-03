Smagās mašīnas šoferis ar tirpstošām rokām pie stūres – ķirurgs atklāj garo rindu ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību 23
Jānis Žaržeckis, plastikas ķirurgs, TV24 raidījumā “Preses klubs” sauc rindas uz operācijām par dramatiskām – pacientiem jāgaida pat piecus mēnešus, lai atbrīvotos no mokošām sāpēm. Viņš brīdina, ka šī kavēšanās ne tikai grauj ekonomiku, bet arī apdraud sabiedrības drošību.
Žaržeckis stāsta, ka viņš ir ķirurgs, kas specializējies roku ķirurģijā. Viņš rindas uz medicīnas pakalpojumiem sauc par dramatiskām. Nedēļā Žaržeckis izdara aptuveni 20 roku ķirurģijas operācijas, kur cilvēkiem ir nospiesti nervi. Ja operāciju neveic, šie cilvēki zaudē darbaspējas, nevar naktī gulēt, viņiem ir dedzinošas sāpes. Taču, kad cilvēks vēršas pēc palīdzības, viņam uz operāciju rindā jāgaida pieci mēneši.
“Viņš ir darba nespējīgs, viņam raksta slimības lapu, viņš no nodokļu maksātāja pārvēršas par nodokļu saņēmēju,” realitāti atklāj ķirurgs. Šādas situācijas valstij ir sliktas ciparos. Arī cilvēkam ir slikti – gaidot garo rindu, ar laiku nelīdz arī pretsāpju zāles.
Ķirurgs stāsta par reālu situāciju ar smagās automašīnas šoferi, kuram bija nepieciešama šāda operācija. Naudas pašam nebija, tāpēc nācās gaidīt rindā. Slimības lapu šoferis neņēma, jo bija jāuztur ģimene. Tā rezultātā viņš neizgulējies, miegains, ar tirpstošām rokām vadīja smago automašīnu. “Kāds tas ir risks sabiedrībai… Tādi stāsti ir ne viens vien,” atklāj Žaržeckis.
Garās rindas šādos gadījumos ne tikai ietekmē ekonomiku, bet arī rada risku sabiedrībai. Taču atveseļošanās parasti ir viegla un ātra, un pēc trim nedēļām cilvēks jau atkal var doties darba gaitās un maksāt nodokļus. Vienīgais, kas tik ātrā atveseļošanās gadījumā zaudē, ir aptiekas, jo cilvēki vairs nepērk pretsāpju zāles.