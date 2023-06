Foto: Ekerānuzņēmums no “You Tube” video/ “Brough Lodge Trust” Skotijā pārdod senu pili Šetlendu arhipelāga salā, vienā no visattālākajām Apvienotās Karalistes daļām.

Skotijā piedāvā nopirkt senu pili uz salas par 37 000 dolāriem. Cena lieliska, bet – ir kāds “āķis”! Ieteikt







Skotijā iegādei tiek piedāvāta plaša pils par 30 000 mārciņām (37 000 ASV dolāriem), taču ir kāds āķis – pils pašreizējie īpašnieki lēš, ka tās atjaunošanai būs nepieciešami vēl papildus 12 miljoni mārciņu (14,8 miljoni ASV dolāru), tā vēstīja ārvalstu medijs “CNN“.

Broulodža (Brough Lodge) atrodas Fetlarā, ceturtajā lielākajā Šetlendu arhipelāga salā, vienā no visattālākajām Apvienotās Karalistes daļām.

Uz turieni var nokļūt ar prāmi, kas atiet no Meinlendas, Šetlendu lielākas salas, kas pati atrodas pusotras stundas lidojuma attālumā no Edinburgas vai trīsarpus stundu lidojuma attālumā no Londonas. Saskaņā ar Fetleras vietējās kopienas asociācijas tīmekļa vietnē publicētajiem datiem, salā dzīvo tikai 69 cilvēki, tomēr tas ir vairāk nekā 2009.gadā, kad bija vērojams zemākais līdz šim reģistrēto iedzīvotāju skaits- 48 .

Pati pils atrodas kalna nogāzē, no kura paveras lielisks skats uz Fetlaras zāļu apaugušiem pauguriem un nelīdzenām klintīm, kas nolaižas līdz pat jūrai, kā arī uz apkārtējām salām. Gotiskā stila Broulodžu 1825.gadā uzcēla vietējais tirgotājs Artūrs Nikolsons, kurš bija iespaidojies no saviem Eiropas ceļojumiem.

Kopš 1970. gadiem pils ir stāvējusi pamesta, lai gan pirms aptuveni 10 gadiem tās pašreizējie īpašnieki “Brough Lodge Trust”, pateicoties līdzekļu vākšanas kampaņai, to padarīja vēja un ūdens necaurlaidīgu.

Bez pašas pils šeit ir atrodams arī iekšējais pagalms, vairāki ar akmeņu žogiem apjozti dārzi, kā arī ovālas formas tornis, kas savulaik izmantots kā observatorija, un uzcelts brošas – Skotijai unikālas dzelzs laikmeta apaļās mājas vietā.

“Brough Lodge Trust” tagad meklējot “filantropisku uzņēmēju”, kas varētu pārveidot pili par atpūtas un rekreācijas vietu ar 24 guļamistabām, un vairāki interesenti jau ir izrādījuši interesi par pils iegādi, teikts trešdien, 31.maijā, izplatītajā paziņojumā “CNN”.

Foto: Ekerānuzņēmums no “You Tube” video/ “Brough Lodge Trust” Skotijā pārdod senu pili Šetlendu arhipelāga salā, vienā no visattālākajām Apvienotās Karalistes daļām.

“Vairāki potenciālie investori ir sazinājušies ar mūsu mākleriem, daži no viņiem jau dodas uz Fetlaru, lai apskatītu īpašumu un apspriestu iegādes iespējas” paziņojumā sacīja trasta direktors Drjū Raters (Drew Ratter).

Viens potenciālais pircējs ir jau iesniedzis detalizētu piedāvājumu, un mēs pašlaik to analizējam, taču tā kā pārdodot pili mēs vēlamies sasniegt labāko iespējamo rezultātu gan pašai ēkai, gan Fetlaras iedzīvotājiem, mēs joprojām būtu ieinteresēti saņemt piedāvājumus arī no citiem filantropiskiem uzņēmējiem.

“Brough Lodge Trust” cer, ka nākotnē pils varētu piesaistīs viesus, kuri vēlas ņemt dalību dažādās aktivitātēs, tostarp tekstilizstrādājumu izgatavošanā, ar ko Šetlendas ir slavenas, jogas nodarbībās, vai arī gida pavadībā paklejot pa salas pirmatnīgo apkārtni.

“Vīzija ir vienkārša, bet efektīva: Broulodža ar aptuveni 40 akru lielu zemes gabalu tiks pārveidota par pasaules līmeņa atpūtas vietu, kas iepriecinās visus, kas to apmeklēs,” savā tīmekļa vietnē paziņoja trasts.“ Saskaņā ar mūsu izstrādātajiem plāniem pilnībā tiks ievērots ēkas vēsturiskais raksturs. Tiek cerēts, ka tā varētu nodrošinās līdz pat 14 darbavietām salas kopienai, kur tradicionāli ir maz nodarbinātības iespēju.

Tāpat norādīts, ka ieņēmumi no pārdošanas tiks novirzīti tam, lai arī turpmāk tiktu saglabātas Šetlendām raksturīgā tekstila pinumu izgatavošanas tradīcija, nodrošinot apmācību vietējiem skolas bērniem.