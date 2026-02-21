Slaidiņš par Jūliju Navaļniju: Viņai jākļūst par līderi, kurai krievi sekos. Lai viņai viss izdodas! 0
“Tas ir apsveicami!” NBS majors Jānis Slaidiņš uzteic Jūlijas Navaļnijas gatavību turpināt sava mirušā vīra Alekseja Navaļnija iesākto.
“Viņa bija bēdu sagrauzt par to, kas ir noticis. Viņa piesauca savu dzīves biedru, ka viņš bija cīnītājs, ka viņš mīlēja Krieviju un bija gatavs gāzt noziedzīgo režīmu,” Slaidiņš dalās novērotajā.
NBS majors skaidro: “Viņai jākļūst par līderi, kurai krievi sekos.” Slaidiņš pieļauj, ka Jūlijai Navaļnijai sevi jāparāda darbībā.
Viņš atzīmē, ka Krievijā tomēr ir tādi klusie protesti. Cilvēk protestē. Līdz šim arestēti aptuveni 500 cilvēku. Lielākais arestēto cilvēku skaits ir bijis Pēterburgā, tomēr aresti notiek pa visu Krieviju.
“Ir cilvēki, kas aicina nebūt vergiem un iet ielās. Tie gan ir gados vecāki cilvēki. Tiek mudināts nokratīt šo dzimtcilvēku būšanu nost,” tomēr Slaidiņš arī atgādina: “Valsts vara darīs visu, lai šāda veida protestus nolikvidētu pašā sākumā.”
Jau iepriekš ir ziņots, ka Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija atraitne Jūlija pirmdien paziņojusi, ka viņas vīru noslepkavojis diktators Vladimirs Putins, un solījusi turpināt viņa cīņu.
Valdot asaras, Navaļnaja pirmdien publicētā video uzrunā paziņoja, ka “pirms trim dienām Vladimirs Putins noslepkavoja manu vīru Alekseju Navaļniju”.
“Aleksejs nomira cietuma kolonijā pēc trim gadiem mocību un spīdzināšanas gadiem,” viņa piebilda.
Navaļnaja, kas vairāk nekā desmit gadus bija līdzās vīram viņa cīņā pret Putinu un korupciju Krievijā, solīja turpināt viņa cīņu.