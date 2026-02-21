Slaidiņš par Jūliju Navaļniju: Viņai jākļūst par līderi, kurai krievi sekos. Lai viņai viss izdodas! 0

LETA, LA.lv
18:13, 21. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

“Tas ir apsveicami!” NBS majors Jānis Slaidiņš uzteic Jūlijas Navaļnijas gatavību turpināt sava mirušā vīra Alekseja Navaļnija iesākto.

TV24
Četru gadu laikā Putins, slēpjot vilšanos, ir sapratis, ka tā bija kļūda, taču viņš to nekad neatzīs
Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Veselam
Nekavējoties izmetiet: 10 neveselīgākie pārtikas produkti jūsu ledusskapī
Lasīt citas ziņas

“Viņa bija bēdu sagrauzt par to, kas ir noticis. Viņa piesauca savu dzīves biedru, ka viņš bija cīnītājs, ka viņš mīlēja Krieviju un bija gatavs gāzt noziedzīgo režīmu,” Slaidiņš dalās novērotajā.

NBS majors skaidro: “Viņai jākļūst par līderi, kurai krievi sekos.” Slaidiņš pieļauj, ka Jūlijai Navaļnijai sevi jāparāda darbībā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Gribēja dienēt, bet… Veselība kļūst par galveno šķērsli VAD – atklājas satraucoša tendence jauniešu vidū
Eksperti brīdina – šīs zivis ir īpaši kaitīgas vecāka gadagājuma cilvēkiem
Sprādzieni Ļvivā sarīkoti Krievijas specdienestu uzdevumā
“Lai viņai visi labie gari stāv klāt un izdodas kaut kādā veidā,” vēl Jānis Slaidiņš.

Viņš atzīmē, ka Krievijā tomēr ir tādi klusie protesti. Cilvēk protestē. Līdz šim arestēti aptuveni 500 cilvēku. Lielākais arestēto cilvēku skaits ir bijis Pēterburgā, tomēr aresti notiek pa visu Krieviju.

“Ir cilvēki, kas aicina nebūt vergiem un iet ielās. Tie gan ir gados vecāki cilvēki. Tiek mudināts nokratīt šo dzimtcilvēku būšanu nost,” tomēr Slaidiņš arī atgādina: “Valsts vara darīs visu, lai šāda veida protestus nolikvidētu pašā sākumā.”

Jau iepriekš ir ziņots, ka Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija atraitne Jūlija pirmdien paziņojusi, ka  viņas vīru noslepkavojis diktators Vladimirs Putins, un solījusi turpināt viņa cīņu.

Valdot asaras, Navaļnaja pirmdien publicētā video uzrunā paziņoja, ka “pirms trim dienām Vladimirs Putins noslepkavoja manu vīru Alekseju Navaļniju”.

“Aleksejs nomira cietuma kolonijā pēc trim gadiem mocību un spīdzināšanas gadiem,” viņa piebilda.

Navaļnaja, kas vairāk nekā desmit gadus bija līdzās vīram viņa cīņā pret Putinu un korupciju Krievijā, solīja turpināt viņa cīņu.

PIE KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBAS NORISINĀS NAVAĻNIJAM VELTĪTS PIEMIŅAS PASĀKUMS
Protests Navaļnija atbalstam 21.aprīlī
Navaļnijs un viņa atbalstītāji

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Slaidiņš par Navaļnija nāvi: Pēc brīža tur vairs par viņu nerunās – tāda ir Krievija
Visu nedēļas nogali notika slepenas tikšanās. Kremlis neplāno apstāties pie Navaļnija slepkavības. Kas varētu būt nākamais upuris?
VIDEO. Navaļnija sieva pauž gatavību turpināt vīra iesākto un izplata aicinājumu Krievijas tautai stāties viņai līdzās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.