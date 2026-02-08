FOTO. Ziema dod mazliet atelpas. Laika prognoze svētdienai 0
Svētdiena Latvijā gaidāma mēreni auksta un lielākoties saulaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Svētdien mākoņu daudzums debesīs būs neliels un diena aizritēs bez nokrišņiem. Turpinās pūst lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš.
Gaisa temperatūra būs -6, -10 grādu robežās, bet Kurzemē -4, -6 grādi.
Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina. Saglabāsies lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Termometra stabiņš pakāpsies līdz -5, -7 grādu atzīmei.
Šorīt daudzviet Latgalē un vietām Kurzemē un Vidzemē apgrūtināti braukšanas apstākļi
Svētdienas rītā daudzviet Latgalē un vietām Vidzemē un Kurzemē apgrūtināti braukšanas apstākļi jo ceļi ir sniegoti un apledo, aģentūru LETA informēja valsts SIA “Latvijas valsts ceļi” Komunikācijas daļa.
Pa galvenajiem valsts ceļiem braukšana apgrūtināta pa Vidzemes šoseju no Raunas pagrieziena līdz Virešiem, pa Valmieras šoseju no Stalbes līdz Strenčiem un pa Daugavpils šoseju no Nīcgales līdz Pāterniekiem.
Pa Liepājas šoseju braukšana apgrūtināta posmā no Mazblīdenes līdz Saldum, pa Ventspils šoseju – posmā no Strazdes līdz Ventspilij, pa Rēzeknes šoseju, pa šoseju Grebņeva – Medumi, Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.
Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, braucot pa reģionālajiem autoceļiem Liepājas, Ventspils, Talsu, Saldus, Tukuma, Valmieras, Valkas, Gulbenes, Balvu, Madonas, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu, Daugavpils un Krāslavas apkārtnē.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 31 ziemas dienesta tehnikas vienība.