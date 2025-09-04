Šobrīd Latvija strādā ar investīciju projektu portfeli, kura kopējā vērtība pārsniedz 15 miljardus eiro 0
Šodien Ministru prezidentes Evikas Siliņas vadībā tika aizvadīta Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde, kurā tika vērtēts līdzšinējais investīciju piesaistes progress un diskutēts par turpmākajām aktivitātēm, lai nodrošinātu stratēģiski svarīgu projektu sekmīgu īstenošanu.
“Ekonomikas izaugsmi var nodrošināt tikai ar stratēģisku investīciju piesaisti un eksportspējas stiprināšanu. Šodien kopā ar ministriem un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) izvērtējām lielo projektu progresu, aizsardzības industrijas potenciālu un zaļā koridora ieviešanu. Mērķis ir skaidrs – valsts iestādēm sadarbojoties stratēģisko mērķu interesēs, paātrināt lēmumu pieņemšanu, stiprināt konkurētspēju, piesaistīt stratēģiskos investorus un ļaut uzņēmējiem radīt augstas pievienotās vērtības ekonomisko izrāvienu, kas nes tiešu atdevi Latvijas tautsaimniecībā. Tā vairosim valsts labklājību, ” uzsvēra premjerministre Evika Siliņa.
Sēdes darba kārtībā īpaša uzmanība tika veltīta aizsardzības nozares attīstībai. Tika izskatīti projekti ar kopējo plānoto investīciju apjomu 1,2 miljardu eiro vērtībā, kas ne vien stiprinās Latvijas drošību, bet arī radīs iespējas vietējiem uzņēmumiem iekļauties starptautiskajās piegāžu ķēdēs. Tāpat tika pieņemti lēmumi par vairākiem citiem nozīmīgiem investīciju projektiem, kuru kopējā vērtība sasniedz gandrīz 900 miljonus eiro. Šie projekti aptver enerģētiku, augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, loģistiku un augsto tehnoloģiju nozari, radot tūkstošiem jaunu darba vietu un veicinot Latvijas eksporta apjomu.
LIAA direktore Ieva Jāgere: “Šobrīd Latvija strādā ar investīciju projektu portfeli, kura kopējā vērtība pārsniedz 15 miljardus eiro. Tie aptver tādas nozares kā aizsardzības industrija, enerģētika, biotehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas un zaļās inovācijas. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka Padomē pirmo reizi diskutējām arī par vietējo uzņēmumu atbalstu. Tas ļaus mērķtiecīgi stiprināt mūsu uzņēmēju spējas iekļauties starptautiskajās vērtību ķēdēs un kļūt par stratēģiskiem partneriem plašākās vērtību ķēdēs”.
Svarīgs pavērsiens šodienas sēdē bija arī pirmā plašākā diskusija par vietējo ražotāju atbalstu. Līdz šim Padomes galvenais fokuss bija vērsts uz ārvalstu investīciju piesaisti, taču šobrīd vienlaikus tiek meklēti veidi, kā stiprināt arī Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un sekmēt to integrāciju starptautiskajās vērtību ķēdēs. Tomēr tam nepieciešams kāpināt vietējo ražotāju investīciju apjomus, lai celtu konkurētspēju un ražošana kapacitāti, kas nepieciešama ieiešanai lielākos tirgos.
Lai paātrinātu lielo investīciju projektu ieviešanu, tika apspriesti arī priekšlikumi “zaļā koridora” pilnveidošanai. Šis mehānisms paredz būtiski mazināt birokrātisko slogu un nodrošināt prioritāru valsts atbalstu stratēģiski nozīmīgām iniciatīvām, tādējādi stiprinot Latvijas konkurētspēju investīciju piesaistē Baltijas un plašākā Eiropas reģionā. “Zaļā koridora” princips paredz, ka visi ar investīciju projektu saistītie jautājumi valsts un pašvaldību institūcijās tiek risināti divas reizes ātrāk nekā to paredz ierastā kārtība.
Par Padomi
Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome darbojas kā centrālā institūcija, kas apzina un uzrauga lielo investīciju projektu virzību Latvijā. Tās uzdevums ir nodrošināt starpresoru sadarbību, risināt birokrātiskos šķēršļus un paātrināt stratēģiski svarīgu investīciju ieviešanu Latvijas valsts interesēs. Padomes sekretariāta funkcijas nodrošina LIAA.
Par LIAA
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.