Soctīkli pamatotās šausmās: "Man bail iedomāties, ka es ņemtu darbā darbinieku, kura zināšanas ir 10% līmenī no iespējamajiem 100%!"







Arī šogad 9.klašu centralizēto eksāmenu nokārtošanai pietiks ar vismaz 10% vērtējumu, paredz valdības lēmums nedēļu pirms 9.klašu centralizēto eksāmenu sesijas sākuma. Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) šo lēmumu par 9.klašu eksāmenu snieguma sliekšņa “iesaldēšanu” uz vēl vienu mācību gadu skaidro ar atbalsta mehānismu trūkumu – vairāki no tiem ir tikai ieviešanas stadijā.

9.klases skolēni centralizētos eksāmenus pirmo reizi kārtoja 2022./2023.mācību gadā. Toreiz kādā no trīs eksāmeniem izkrita 881 skolēns. No tiem, kuri eksāmenus kārtoja atkārtoti nākamajā gadā, 86,8% tos nokārtoja, bet 13,2% – nē. Šajā mācību gadā 9.klasēs mācību vielu atkārtoti apgūst 696 skolēni, kuri iepriekšējā eksāmenu sesijā izkrita kādā no valsts pārbaudes darbiem.

Vidējās izglītības posmā 12.klašu centralizēto eksāmenu slieksnis šajā mācību gadā ir 20%, kā tas paredzēts jau iepriekš.

Jocīgi. Agrāk, vidusskolu beidzot , bija 7 gala eksāmeni. Stājoties augstskolā – parasti četri un konkurence daudz lielāka( augstskolu daudz mazāk, jauniešu vairāk). Bet tagad 10% un sekmīgs… Diezin, tieši kurš šo ģeniālo robežu noteica? — Māris Rīmenis (@MekijsNazis) May 6, 2025

Tas pats ir citos augstākā līmeņa kursos — Dace Berzina (@DaceBerzina3) May 6, 2025

To ir jāatceļ. Un to Skola 2030 murgu arī. Visos priekšmetos viss ir samests krustu šķērsu kā rosolā. Bet matemātiku ir jāmācās tematus liekot secīgi. Un jaunajā grāmatās arī ne vella nevar saprast. Būtu ņēmuši līdz 1992. gadam izdotās Menča grāmatas un mācījuši. — Girts Karnitis 🏳️‍🌈 (@GirtsKarnitis) May 6, 2025

Traucē, jo sagrabstīts un haotiska, nepareizi, bez mācību materiāliem ieviests pandēmijas laikā. Vairumam katram sava ideja, kas tad jāmāca, kāpēc utt. Daudzos gadījumos nav korelācijas starp saturu, eksāmenu utt. — IvetaR (@IvetaR4) May 6, 2025

Skola 2030 ir katastrofa. Neviens skolotājs to neatbalsta. To īsteno jo fondu nauda ir iztērēta, bet ieguvums ar mīnuss zīmi. Ražo idiotus. Žēl to bērnu kas pēdējos 5 gados ir šī eksperiments rezultāts. Tad vēl tie īpašie bērni salaisti, kuri iznīcina mācību procesu tiem kas var. — No (@Irlabikad) May 6, 2025

Skola 2030- 50% skola 50% privātskolotāji, pretējā gadījumā zināšanas 25% apjomā. — Zvirbis (@Zvirbis23) May 6, 2025

Skola 2030 paģēr arī to, ka vecāki saviem bērniem apmaksās privātstundas visos priekšmetos. Nu vismaz tie, kas var to atļauties. — Ivars Auziņš (@ivars_auzins) May 6, 2025

Droši vien tad kad pie varas bija Latvijas Ceļš. Toreiz par izglītības ministru kļuva nesekmīgs students — Ilgaitis Prūsis (@IPrusis) May 6, 2025

Darbinieks ar 100% zināšanām vispār nav derīgs darbam. Pārgudrs,visdrīzāk strādāt nespēj un pats galvenais- nekādu izaugsmes iespēju … — Inga Springe Nepareizā (@Ulddi) May 6, 2025