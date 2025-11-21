Stambulā mirušajiem ceļotājiem noteikts jauns nāves cēlonis: vainīgas blaktis 0
Par četru cilvēku ģimenes nāvi ziņojām jau iepriekš. Sākotnējā informācija liecināja, ka ģimene mira no saindēšanās ar ēdienu, visticamāk, mīdijām. Nu izmeklētāji nākuši klajā ar citu nāves iemeslu – saindēšanos ar pesticīdiem.
Iepriekš ziņojām, ka 38 gadus vecais tēvs, viņa 27 gadīgā sieva, un viņu divi bērni – viens 6 gadus vecs, bet otrs trīsgadīgs – mira aizdomās par pārtikas saindēšanos, kamēr atradās atvaļinājumā Stambulā, paziņoja pilsētas Reģionālās veselības vadītājs Dr. Abdullah Emre Guner vietnē “X” 13. novembrī.
Tomēr vēlāk ziņots, ka ģimene, kas uzturējās Stambulas Fatih rajonā, iespējams, bija pakļauta pesticīdiem savā uzturēšanās vietā, vēsta turku mediji.
Tiek ziņots arī, ka divi citi tūristi saslima viesnīcā “Harbour Suites Old City”, kur uzturējās arī mirusī turku – vācu ģimene.
“Sākotnēji tiek uzskatīts, ka viņi nomira ķīmiskās saindēšanās rezultātā, ko izraisīja apstākļi viesnīcā, kur viņi uzturējās,” teikts sākotnējā ziņojumā.. Ierēdņi joprojām veic patoloģiskās, mikrobioloģiskās, toksikoloģiskās un ķīmiskās analīzes uz mirušo ķermeņiem.
Pārtikas saindēšanās tagad tiek uzskatīta par maz ticamu nāves cēloni. Vienpadsmit cilvēki ir arestēti, tostarp viesnīcas “Harbour Suites Old City” īpašnieks, divi viesnīcas darbinieki, pesticīdu strādnieks, mīdiju pārdevējs un pita maizes pārdevējs.
Kamēr četri no septiņiem atrodas cietumā, pārējie joprojām tiek turēti apcietinājumā, kamēr prokurori izmeklē, kādas apsūdzības ieviest. Oficiālas apsūdzības šobrīd nav izlaistas.