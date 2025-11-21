Dīvāngultas šuvēs ir redzamas gultas blaktis.
Dīvāngultas šuvēs ir redzamas gultas blaktis.
Foto: REUTERS/SCANPIX

Stambulā mirušajiem ceļotājiem noteikts jauns nāves cēlonis: vainīgas blaktis 0

LA.LV
17:26, 21. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Par četru cilvēku ģimenes nāvi ziņojām jau iepriekš. Sākotnējā informācija liecināja, ka ģimene mira no saindēšanās ar ēdienu, visticamāk, mīdijām. Nu izmeklētāji nākuši klajā ar citu nāves iemeslu – saindēšanos ar pesticīdiem.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Sirds miljons gabaliņos saplīsusi,” Aija Andrejeva dalās ar bēdīgu ziņu 18
Nopludināti visi 28 miera plāna punkti: kāpēc Polijai tajā ir unikāla loma? 50
Viņam atlikušas vien pāris dienas…Uz Zelenski tiek izdarīts spiediens
Lasīt citas ziņas

Iepriekš ziņojām, ka 38 gadus vecais tēvs, viņa 27 gadīgā sieva, un viņu divi bērni – viens 6 gadus vecs, bet otrs trīsgadīgs – mira aizdomās par pārtikas saindēšanos, kamēr atradās atvaļinājumā Stambulā, paziņoja pilsētas Reģionālās veselības vadītājs Dr. Abdullah Emre Guner vietnē “X” 13. novembrī.

Tomēr vēlāk ziņots, ka ģimene, kas uzturējās Stambulas Fatih rajonā, iespējams, bija pakļauta pesticīdiem savā uzturēšanās vietā, vēsta turku mediji.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Jūs, nabagu bērni, sapņojiet piezemētāk”; svētku labdarības laiks ļaudīm “dod pa nerviem”
VIDEO. Ozols: “Latvija man nozīmē visu. Latvija man devusi izglītību. Latvija man devusi brīnišķīgu darbu.”
Kokteilis
Horoskopi 22. novembrim. Šodien vari pārspīlēti reaģēt uz sīkumiem

Tiek ziņots arī, ka divi citi tūristi saslima viesnīcā “Harbour Suites Old City”, kur uzturējās arī mirusī turku – vācu ģimene.

Tiek uzskatīts, ka pret blaktīm paredzētie līdzekļi tika izsmidzināti viesnīcas istabā pirmajā stāvā, un ķimikālijas nonāca ģimenes istabā caur ventilācijas sistēmu.

“Sākotnēji tiek uzskatīts, ka viņi nomira ķīmiskās saindēšanās rezultātā, ko izraisīja apstākļi viesnīcā, kur viņi uzturējās,” teikts sākotnējā ziņojumā.. Ierēdņi joprojām veic patoloģiskās, mikrobioloģiskās, toksikoloģiskās un ķīmiskās analīzes uz mirušo ķermeņiem.

Pārtikas saindēšanās tagad tiek uzskatīta par maz ticamu nāves cēloni. Vienpadsmit cilvēki ir arestēti, tostarp viesnīcas “Harbour Suites Old City” īpašnieks, divi viesnīcas darbinieki, pesticīdu strādnieks, mīdiju pārdevējs un pita maizes pārdevējs.

Kamēr četri no septiņiem atrodas cietumā, pārējie joprojām tiek turēti apcietinājumā, kamēr prokurori izmeklē, kādas apsūdzības ieviest. Oficiālas apsūdzības šobrīd nav izlaistas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Eksperti brīdina: kāpēc ceļojuma somu viesnīcā nevajadzētu likt uz grīdas
“Eiropa” nu arī Latvijā. Lietuvu pārņēmušas blaktis – vai kaimiņu tūristi arī mums atvedīs šīs “dāvaniņas”?
“Momentā pametiet naktsmītni, būs 500 eiro sods!” – Atēnās tūristus baida ar blaktīm. Iejaucas pat valsts policija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.