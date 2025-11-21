“Sods nekad nevar būt samērīgs” – ģenerālprokurors par Zolitūdes traģēdiju 0

LA.LV
18:04, 21. novembris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Dienas personība” ģenerālprokurors Armīns Meisters piemin bojāgājušos un cietušos Zolitūdes traģēdijā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Sirds miljons gabaliņos saplīsusi,” Aija Andrejeva dalās ar bēdīgu ziņu 18
Nopludināti visi 28 miera plāna punkti: kāpēc Polijai tajā ir unikāla loma? 50
Viņam atlikušas vien pāris dienas…Uz Zelenski tiek izdarīts spiediens
Lasīt citas ziņas

Viņš izsaka līdzjūtību cietušo un bojāgājušo tuviniekiem. Ģenerālprokurors cer, ka līdzīgas traģēdijas Latvijas nākotnē nebūs un ka šis vēsturē paliks vienīgais šāda veida melnais datums. Meisters pauž, ka prokuratūra jūt atbildību par to, ka lieta joprojām nav iztiesāta, jo cietušajiem ir tiesības zināt, kurš vai kuri ir vainīgi pie notikušās traģēdijas.

“Manā izpratnē sods nekad nevar būt samērīgs, ņemot vērā bojāgājušo skaitu un to cilvēku skaitu, kuri ar šo nelaimi ir cietuši,” pauž ģenerālprokurors.

CITI ŠOBRĪD LASA
Stambulā mirušajiem ceļotājiem noteikts jauns nāves cēlonis: vainīgas blaktis
“Jūs, nabagu bērni, sapņojiet piezemētāk”; svētku labdarības laiks ļaudīm “dod pa nerviem”
VIDEO. Ozols: “Latvija man nozīmē visu. Latvija man devusi izglītību. Latvija man devusi brīnišķīgu darbu.”

Jau vēstīts, ka 2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam “Maxima”, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.

Pirmās divas tiesu instances par vainīgu ir atzinušas tikai būves būvinženieri Ivaru Sergetu. Pirmās instances tiesa būvinženierim Sergetam bija piespriedusi sešu gadu cietumsodu, bet apelācijas instances tiesa viņam piesprieda par sešiem mēnešiem ilgāku brīvības atņemšanu. Tāpat tika nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju, kā arī noteikt aizliegumu piecus gadus strādāt savā profesijā. Augstākā tiesa (AT) atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par Sergeta notiesāšanu, jo AT ieskatā atsevišķi apstākļi no apsūdzības izslēgti bez pamatojuma.

Plānots, ka Rīgas apgabaltiesa 26. novembrī turpinās skatīt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu.

Zolitūdes traģēdija 2013.gadā
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Todien aizkavējos darbā”, “pirms iešanas veikalā uzpīpēju” un citi neticami stāsti, kuri latviešus paglābuši no Zolitūdes traģēdijas pirms 12 gadiem
Pirms 12 gadiem šausmu nakts mainīja latviešu dzīves uz visiem laikiem: atceroties Zolitūdes traģēdiju
Rīgas apgabaltiesa atliek Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu – pie vainas viens no apsūdzētajiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.