“Sods nekad nevar būt samērīgs” – ģenerālprokurors par Zolitūdes traģēdiju 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” ģenerālprokurors Armīns Meisters piemin bojāgājušos un cietušos Zolitūdes traģēdijā.
Viņš izsaka līdzjūtību cietušo un bojāgājušo tuviniekiem. Ģenerālprokurors cer, ka līdzīgas traģēdijas Latvijas nākotnē nebūs un ka šis vēsturē paliks vienīgais šāda veida melnais datums. Meisters pauž, ka prokuratūra jūt atbildību par to, ka lieta joprojām nav iztiesāta, jo cietušajiem ir tiesības zināt, kurš vai kuri ir vainīgi pie notikušās traģēdijas.
“Manā izpratnē sods nekad nevar būt samērīgs, ņemot vērā bojāgājušo skaitu un to cilvēku skaitu, kuri ar šo nelaimi ir cietuši,” pauž ģenerālprokurors.
Jau vēstīts, ka 2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam “Maxima”, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.
Pirmās divas tiesu instances par vainīgu ir atzinušas tikai būves būvinženieri Ivaru Sergetu. Pirmās instances tiesa būvinženierim Sergetam bija piespriedusi sešu gadu cietumsodu, bet apelācijas instances tiesa viņam piesprieda par sešiem mēnešiem ilgāku brīvības atņemšanu. Tāpat tika nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju, kā arī noteikt aizliegumu piecus gadus strādāt savā profesijā. Augstākā tiesa (AT) atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par Sergeta notiesāšanu, jo AT ieskatā atsevišķi apstākļi no apsūdzības izslēgti bez pamatojuma.
Plānots, ka Rīgas apgabaltiesa 26. novembrī turpinās skatīt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu.