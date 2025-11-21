“Vārds nav putniņš…” Ingmārs Līdaka atklāj, vai vēlreiz par Stambulas konvenciju izteiktos tāpat kā iepriekš 0
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs Ingmārs Līdaka (AS) pirms kāda laika nonāca sabiedrības uzmanības centrā pēc tam, kad LTV raidījumā “de facto” īpaši lakoniski komentēja jautājumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Uz žurnālista jautājumu, kāpēc Latvijai būtu jāizstājas no konvencijas, Līdaka atbildēja vienā teikumā: “Tāpēc, ka man tā gribās.”
Šī atbilde izraisīja plašu rezonansi un asu kritiku, tomēr TV24 raidījumā “Uz līnijas” politiķis centās izskaidrot, kāpēc tā izteicās un vai nožēlo sacīto.
“Pirmkārt, man pēc tam bija liels pārsteigums, ka man jautāja kaut ko žurnālists, jo parasti televīzija paaicina malā, ir uzstādīta kamera, ir sekundes apdomāties, ko tu teiksi. Es piebildīšu, ka žurnālistam bija maza kameriņa, es pirmo reizi tādu redzēju,” skaidroja Līdaka.
Viņš atzina, ka ilgstoši Saeimas sēdē esot klausījies pret sevi vērstus apvainojumus, kas emocionāli ietekmējuši. “Tad, kas sešas vai septiņas stundas tu esi slānīts no tribīnes un saukts par kremlinu, tad tev jau ir sirds pilna. Ziniet, tas ir nogurdinoši,” atzina deputāts.
“Es cienu citus cilvēkus un cienu citu viedokli. No manis, manuprāt, neviens par citādi domājošiem šīs konvencijas sakarā nav dzirdējis nevienu sliktu vārdu,” viņš piebilda.
Līdaka arī atzina, ka bija grūti izteikties pārdomāti brīdī, kad tika negaidīti uzrunāts, īpaši pēc emocionāli smagas sēdes: “Es atvainojos visiem tiem, kurus tas ir aizskāris, bet vienā teikumā pateikt to, ko es mājās pusotras stundas laikā uz divām lielām lapām uzrakstīju, tas ir pagrūti.”
Vaicāts, vai viņš nožēlo teikto, Līdaka atbildēja skaidri: “Nē. Vārds nav putniņš. Putniņu tu vari iesaukt būrītī atpakaļ, vārdu nē.”
Savukārt uz jautājumu, vai, ja šāds pats jautājums tiktu uzdots vēlreiz, viņš atbildētu citādi, deputāts norādīja: “Nē. Es šeit vienā teikumā pateiktu – tāpēc, ka mūsu vēlētājs tā grib.”