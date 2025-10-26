Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Šodien ir, rīt nav! 5 zodiaka zīmes, kuras ļoti slikti pārvalda savas finanses

26. oktobris 2025
Ne visas zodiaka zīmes ir vienlīdz prasmīgas naudas pārvaldīšanas jautājumos. Dažas ir izcilas budžeta plānošanā un taupīšanā, bet citas atkal dzīvo pēc principa “šodien ir, rīt nav”.

Astroloģijas jomas eksperti ir nosaukuši piecas zīmes, kurām ir īpaši grūti pretoties nevajadzīgiem tēriņiem. Viņi nebūs tie, kuri spēs gudri pārvaldīt savas finanses. Bet, apzinoties savus trūkumus, ir vieglāk sākt spert soļus pareizajā virzienā.

Ja esi viens no tiem, kuriem pārvaldīt finanses sagādā grūtības, atceries – nedaudz disciplīnas, skaidrs finanšu plāns un spēja atšķirt vēlmes no vajadzībām palīdzēs jums labāk kontrolēt savu naudu.

5 zodiaka zīmes, kuras ļoti slikti pārvalda savas finanses!

Auns

Impulsīvi un enerģiski Auni bieži veic pirkumus, neapdomājot sekas. Aunam patīk rīkoties ātri un tikpat ātri iztērēt savus ienākumus. Lai izvairītos no tukšām kabatām, Aunam vajadzētu attīstīt ieradumu plānot budžetu un izvairīties no spontāniem pirkumiem.

Vērsis

Vērsis augstu vērtē komfortu, skaistumu un kvalitāti, taču tas bieži vien ir arī finansiālu grūtību cēlonis. Mīlestība pret greznību var novest pie nevajadzīgas pārtērēšanās un parādiem. Lai gan Vērsis ir strādīgs un spējīgs nopelnīt iztiku, viņam ir svarīgi iemācīties gudri ieguldīt un pārvaldīt savu naudu, lai izvairītos no dzīvošanas no algas līdz algai.

