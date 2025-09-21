Šodien Krievijas militārā lidmašīna ielidoja gaisa telpā virs Baltijas jūras, ziņo Vācijas gaisa spēki 3
Svētdienas rītā Vācijas gaisa spēki nosūtīja divus “Eurofighter” iznīcinātājus, lai izsekotu Krievijas IL-20m militāro lidmašīnu, kas ielidoja neitrālā gaisa telpā virs Baltijas jūras, un nodeva eskortu NATO partneriem Zviedrijā, ziņo Reuters.
“Mūsu ātrās reaģēšanas spēkiem, kas sastāv no diviem “Eurofighter” iznīcinātājiem, NATO atkal ir uzdevusi izmeklēt neidentificētu lidaparātu starptautiskajā gaisa telpā bez lidojuma plāna un bez radio sakariem,” paziņojumā norādīja Vācijas gaisa spēki.
“Tā bija Krievijas izlūkošanas lidmašīna IL-20M. Pēc vizuālās identifikācijas mēs nodevām lidmašīnas eskorta pienākumus mūsu Zviedrijas NATO partneriem un atgriezāmies Rostokā-Lāgā,” teikts paziņojumā.
NATO Ziemeļatlantijas padome otrdien sanāks, lai apspriestu Krievijas izdarīto Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu, svētdien aģentūrai Reuters paziņoja divas ar šo jautājumu pārzinātas amatpersonas.
Tallina paziņoja, ka piektdien trīs Krievijas iznīcinātāji MiG-31 bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā un uzturējās tur kopumā 12 minūtes, pirms bija spiesti atkāpties.