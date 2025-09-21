Šodien Krievijas militārā lidmašīna ielidoja gaisa telpā virs Baltijas jūras, ziņo Vācijas gaisa spēki 3

LA.LV
18:06, 21. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Svētdienas rītā Vācijas gaisa spēki nosūtīja divus “Eurofighter” iznīcinātājus, lai izsekotu Krievijas IL-20m militāro lidmašīnu, kas ielidoja neitrālā gaisa telpā virs Baltijas jūras, un nodeva eskortu NATO partneriem Zviedrijā, ziņo Reuters.

Reklāma
Reklāma
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16
Lasīt citas ziņas

“Mūsu ātrās reaģēšanas spēkiem, kas sastāv no diviem “Eurofighter” iznīcinātājiem, NATO atkal ir uzdevusi izmeklēt neidentificētu lidaparātu starptautiskajā gaisa telpā bez lidojuma plāna un bez radio sakariem,” paziņojumā norādīja Vācijas gaisa spēki.

“Tā bija Krievijas izlūkošanas lidmašīna IL-20M. Pēc vizuālās identifikācijas mēs nodevām lidmašīnas eskorta pienākumus mūsu Zviedrijas NATO partneriem un atgriezāmies Rostokā-Lāgā,” teikts paziņojumā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Bruņu vestu sāga Latvijas armijā: septiņu gadu iepirkums, nodokļu nemaksāšana un kriminālprocess
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem

NATO Ziemeļatlantijas padome otrdien sanāks, lai apspriestu Krievijas izdarīto Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu, svētdien aģentūrai Reuters paziņoja divas ar šo jautājumu pārzinātas amatpersonas.

Tallina paziņoja, ka piektdien trīs Krievijas iznīcinātāji MiG-31 bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā un uzturējās tur kopumā 12 minūtes, pirms bija spiesti atkāpties.

SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Nesāks krist atombumbas, bet…” Slaidiņš par to, kas notiks, ja sabiedrotie Ukrainā ievedīs savus cilvēkus
“Katastrofa, kuras priekšā nobālēs 1941. gads,” ārsts-spīdzinātājs bailēs brīdina Krievijas armiju
Kurš par šo uzņemsies atbildību? Pabriks publisko pārsteidzošus datus par Latviju un Krieviju pirms kara un šovasar
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.