“Katastrofa, kuras priekšā nobālēs 1941. gads,” ārsts-spīdzinātājs bailēs brīdina Krievijas armiju 3
Ofensīvas plāni varētu radīt pretēju efektu Krievijas karaspēkam – novest pie izrāvieniem un atkāpšanās, un tas viss jauno rekrūšu apmācības trūkuma un vadības neveiksmīgās taktikas dēļ, raksta dialog.ua.
Krievijas armijas karavīru pilnīga nesagatavotība novedīs pie katastrofāliem zaudējumiem, kas pārsniegs pat Otrā pasaules kara laikā gūtos zaudējumus.
To sarunā ar Z-blogeri Maksimu Kalašņikovu paziņoja ārsts Jurijs Jevičs, kurš spīdzināja Ukrainas karagūstekņus. Sarunas video fragments tika publicēts Telegram kanālā “Ukraina 365 “.
Kara noziedznieks saka, ka lielākā daļa rekrūšu ierodas frontē bez apmācības.
“Ne vairāk kā divas nedēļas, un jūs jau dodaties uz ierakumiem. Situācija ir katastrofāla, secinājums ir ļoti vienkāršs: mēs saskaramies ar upuru skaitu, kas liek nobālēt 1941. gada sākumam, ” pārliecināts ir Jevičs.
Vērts atzīmēt, ka blogeris, izdzirdot sadistiskā ārsta pēdējos vārdus, aizsedza seju ar rokām. Maksims Kalašņikovs bija acīmredzami nobijies nevis no Krievijas likteņa, bet gan no sava likteņa, jo šāda runa varētu novest pie sekām.
Kalašņikovs, “ar sliktu seju un tikpat sliktu sniegumu”, pauda nevēlēšanos kļūt par ārvalstu aģentu tāpat kā viņa kolēģis Romans Alehins, taču video jau bija kļuvis ļoti populārs.
Konotopas iedzīvotāji jau interesējas par Jurija Jeviča likteni, kur vietējās “raganas” jau ir izlikušas savas kārtis, lai noskaidrotu, cik ātri kriminālais ārsts dosies “gaļas uzbrukumā”.