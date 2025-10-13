Foto – LETA

Šoferīt, ņem vērā! No trešdienas tiek samazināts maksimālais braukšanas ātrums uz Latvijas ceļiem 0

LETA
8:01, 13. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Rīga, 13. okt., LETA. No trešdienas, 15. oktobra, līdz pavasarim vairs nekur Latvijā nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 kilometriem stundā (km/h), izņemot Siguldas šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km/h, informē VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Reklāma
Reklāma
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā 22
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
“Kauns!” Pasažiere neizpratnē, kāpēc sabiedriskajā transportā skan radio krievu valodā; “Rīgas satiksmes” komentārs viņu vēl vairāk sadusmo
Lasīt citas ziņas

Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Siguldai, kur darbojas adaptīvā satiksmes vadība ar mainīgas informācijas ceļazīmēm, ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h arī ziemas sezonā, bet, meteoroloģiskajiem un braukšanas apstākļiem pasliktinoties, atļauto ātrumu tur samazinās līdz 90, 80 vai 70 km/h.

Jāņem vērā, ka ziemas periodā braukšanas un meteoroloģiskie apstākļi var mainīties vairākas reizes dienā, tostarp strauji, tādēļ autovadītājiem jāpievērš uzmanība mainīgās informācijas ceļazīmju norādījumiem un tie jāievēro, atgādina LVC.

CITI ŠOBRĪD LASA
Īsta vai mākslīgi radīta? Bauskas novada pašvaldības policija skaidro nošauto suņu bildes autentiskumu
Valdība ir lēmusi! Vai daļai kultūras darbinieku vairs nepienāksies izdienas pensijas?
Kokteilis
FOTO. Igaunijas Viljandi novadā kronēta skaistākā sausā tualete – īpašniece saņem visai praktisku un atbilstošu balvu

Tikmēr 32 valsts autoceļu posmos joprojām turpinās būvdarbi. Autovadītāji tiek aicināti nepārkāpt būvlaukumos noteiktos satiksmes ierobežojumus, lai neapdraudētu sevi, citus satiksmes dalībniekus un arī būvniekus.

LVC mājaslapā atrodamajā būvdarbu kartē ir pieejama informācija par visiem aktuālajiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu tīklā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Policija aptur “ātruma karaļus” – autovadītājiem atņemtas tiesības un uzlikti tūkstošos mērāmi sodi
Skaitlis ir neiedomājami liels! Ministrija prognozē, cik pārkāpumus uz ceļiem tuvākajā laikā fiksēs radari
“Kas ir trakāk?” Autovadītāji spriež, vai par lēnu braukšanu arī vajadzētu sodīt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.