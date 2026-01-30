Šorīt aiz loga – 26 grādi! Kāds laiks gaidāms nedēļas pēdējā darba dienā? 0
Piektdien plkst. 6 gaisa temperatūra Latvijā bija no -6 grādiem Kolkasragā un -7 grādiem Mērsragā līdz -25, -26 grādiem dažviet Latgalē un Vidzemē, un tas ir līdz šim lielākais sals valstī šoziem, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informāciju zemākā temperatūra sešos rītā bija -22 grādi Zosēnos un -26,4 grādi Daugavpils novērojumu stacijā, savukārt atbilstoši “Latvijas Valsts ceļu” datiem lielākais sals plkst. 6 bija -25 grādi uz A2 šosejas pie Amatas upes.
Teritorijas lielākajā daļā termometri rāda -16..-21 grādu. Līdz deviņiem rītā daudzviet valstī sals vēl pieņemsies spēkā.
Debesis pārsvarā skaidras, pūš lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Sniega biezums LVĢMC novērojumu stacijās no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 35 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā un 44 centimetriem Dagdā.
Rīgā skaidrs rīts, gaiss atdzisis līdz -15 grādiem, vietām piepilsētā – līdz -20 grādiem. Pūš austrumu vējš ar ātrumu trīs četri metri sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -5,0 grādiem Pāvilostā, Ventspilī un Kolkā līdz -11,2 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 29. janvārī bija +24 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -35 grādi vietām Skandināvijā un Somijā, kā arī -39 grādi Krievijas ziemeļos.
Piektdien saglabāsies saulains laiks
Piektdien Latvijā saglabāsies saulains laiks, vietām Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē gaidāmi mākoņi un neliels sniegs.
Sinoptiķi prognozē, ka vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, ziemeļaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -10..-15 grādiem, Kurzemes ziemeļos – līdz -6..-10 grādiem.
Pievakarē atsāksies sala pastiprināšanās.
Rīgā gaidāma skaidra diena, pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz -10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1025 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.