Pirmā tipa diabēts bērniem nav tikai neārstējama diagnoze — tā ir ikdiena, kas prasa pastāvīgu uzmanību, disciplīnu un pieaugušo atbalstu. Kamēr citi bērni skolā domā par kontroldarbiem, starpbrīžiem un draugiem, bērnam ar diabētu paralēli jāseko līdzi cukura līmenim asinīs, jāplāno ēdienreizes, jāveic insulīna injekcijas vai jāuzrauga insulīna sūknis. Tas viss notiek vidē, kas ne vienmēr ir tam pielāgota. Īpaši Latvijā.
Skola, kurai vajadzētu būt drošai un iekļaujošai vietai, bērnam ar 1. tipa diabētu bieži kļūst par papildu izaicinājumu, jo Latvijas likumdošanā nav skaidri definēts, kā medmāsa palīdz bērniem ar insulīna injekcijām.
Veselības inspekcija saka, ka drīkst spricēt, bet skolas darbinieki to atsakās darīt. Beigās mammas sēž gadiem ilgi bērniem blakus skolā, līdz tie ir tik veci, ka paši iemācās spricēt vēderā nepieciešamās insulīna devas un viņiem var uzticēties, ka prasīs par sevi parūpēties.
“Manas masas meitai ari ir no 2 gadu vecuma 1. tipa cukura diabēts. Ne bērnudārzā, ne vidusskolā māsiņas nespricēja insulīnu. Tā esot mūsu problēma, ja kaut kas nepatīk, lai ved uz specializēto diabēta bērnudārzu.
Tagad mammai pensija maza, jo ir mūsu problēma. Ja kaut ko var mainīt citu bērnu dzīvē, tas būtu liels solis uz priekšu. Šis bija smags laiks visai ģimenei. Tā ir smaga slimība, kurai diemžēl nav citas izejas, jāsadzīvo un jāspricē insulīns.
Blaknes ir milzīgas. Atceros, ka gan bērnudārzā, gan skolā lika parakstīt kaut kādus dokumentus, ka meitas veselība ir mūsu atbildība, citādi Laura vispār nebūtu tikusi ne bērnudārzā, ne skolā.
Diabētam mēnesī tiek tērēti apmēram 300 eiro, kur tad lai to naudu visi ņem?”
Vai skolas māsa drīkst bērnam injicēt insulīnu? Deviņus gadus vecas pacientes situācijā iestādes sniedz pretējus skaidrojumus. @Tiesibsargs_LV Latvijas Radio norādīja – to darīt drīkst. Plašāk: 🎧https://t.co/5a6yJsfg5Z pic.twitter.com/FkX8Bq29tw
— Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) January 9, 2026
LA.LV šobrīd šķetina šo tēmu, aptaujājot Latvijas lielāko pilsētu skolas, kāda ir pieredze dažādās izglītības iestādēs. Taujājam arī endokrinologu, Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas viedokli. Seko līdzi rakstu sērijai “Diabēts skolā”.
Vai arī tev ir pieredzes stāsts, kā tavam bērnam ar diabētu klājas skolā? Varbūt tev ir draugs, kura pieredzē vēlies padalīties? Raksti man uz [email protected].