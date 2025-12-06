Salabots ūdensvads Onkoloģijas centrā, remontdarbi veiksmīgi pabeigti 7
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” novērsta ūdensvada avārija, liecina RAKUS informācija tviterī.
Slimnīca informē, ka ūdensvada remontdarbi veiksmīgi pabeigti un stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” ūdens padeve ir atjaunota.
Jau ziņots, ka sestdien no rīta Onkoloģijas centrā bija notikusi ūdensvada avārija.
Pacientiem un personālam avārijas novēršanas laikā tika nodrošināts gan dzeramais ūdens, gan ūdens tehniskām vajadzībām. Ārstniecības nepārtrauktība tika nodrošināta, informēja RAKUS.