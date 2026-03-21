Jūra pie Carnikavas.
Foto: LETA

SOS!!! Vācu tūristu nakts uz Baltijas jūras pārvēršas cīņā par izdzīvošanu 0

9:22, 21. marts 2026
Divi vācu tūristi nakšņoja uz aizsalušās Baltijas jūras, kad zem viņu telts pēkšņi ielūza ledus. Viņiem izdevās izsaukt palīdzību, taču nācās to gaidīt piecas stundas.

Tas, kas izklausās pēc aizraujoša filmas sižeta, diviem vāciešiem kļuva par bīstamu realitāti – brīvdabas entuziasti devās ceļojumā no Oulu Somijā uz Luleo Zviedrijā. Lai to paveiktu, viņiem bija jāšķērso aizsalušais Botnijas līcis.

Piektdienas vakaru viņi pavadīja teltī uz ledus, taču nonāca nopietnās nepatiķšanās.

Ledus zem viņu telts sāka plaisāt, un gandrīz viss aprīkojums iekrita ledainajā ūdenī. Saskaņā ar Rietumsomijas krasta apsardzes sniegto informāciju pāris otrdienas rītā plkst. 6.30 izsūtīja trauksmes signālu, izmantojot avārijas bāku, un ar ledus gabaliem uzrakstīja “SOS”.

Gaidot palīdzību, vīrietis un sieviete spēja nokļūt uz stabilāka ledus, liecina Jūras glābšanas dienesta sniegtā informācija.

Glābšanas operācijā piedalījās gan Somijas, gan Zviedrijas aviācija. Sociālajos tīklos vēlāk publicētie attēli, visticamāk, uzņemti no gaisa – tajos skaidri redzams izveidotais “SOS” signāls.

Piecas stundas pēc trauksmes izsūtīšanas tūristus beidzot izglāba Somijas helikopters.

Saskaņā ar krasta apsardzes sniegto informāciju abi bija nosaluši, taču, ņemot vērā apstākļus, atradās labā stāvoklī. Robežsardzes amatpersonas norādīja, ka vīrietis un sieviete ceļojumu bija sākuši 9. martā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

