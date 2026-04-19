Cik daudz laika vēl palicis Putinam? Ukraiņu žurnālists prognozē "melnā gulbja" ierašanās brīdi
Ukraiņu žurnālists Romāns Cimbaļuks “Youtube” kanālā dalījies pārdomās par tēmu, cik daudz laika vēl palicis Putinam. Viņš prāto – ja Ukraina kļūs par daļu no jaunas militārās organizācijas, kuru, pēc baumām, plāno izveidot Eiropas valstis, karu izdosies izbeigt daudz ātrāk. Tas Putinam draud ne tikai ar varas, bet, iespējams, arī dzīvības zaudēšanu.
“Cik Putinam vēl palicis – tas patiesībā ir retorisks jautājums, taču gribētos, lai noteikums par pēkšņu un negaidītu nāvi nostrādātu tieši ar Krievijas diktatoru,” viņš uzsvēra.
Viņš norādīja uz zīmīgu tendenci: kamēr Trampa nostāja pret NATO ir neparedzama – no aicinājumiem aliansi pamest līdz palīdzības lūgumiem saspīlējumā ar Irānu, Eiropa gatavojas. Pēc viņa domām, jaunas Eiropas militārās alianses izveide šobrīd ir vairs tikai formalitāte, kas jānostiprina uz papīra.
Turpinājumā Cimbaļuks piebilda: “Skaidrs, ka šīs organizācijas galvenā daļa būs Ukraina, jo mēs atrodamies uz robežas ar Krievijas Federāciju un baltkrieviem un karojam ar viņiem. Ar baltkrieviem pagaidām karojam tikai vārdiski, lai gan arī tur ne viss ir mierīgi. Ukrainas prezidents šonedēļ apmeklēja virkni Eiropas valstu. Visur dod ieročus, slēdz līgumus, organizē kopīgu ražošanu.”
“Par ko tagad runā ‘asiņainā režīma dziedoņi’? Viņi it kā nesaka, ka pienācis laiks Putinu piebremzēt vai sākt sarunas. Nē, viņi to nesaka tieši, taču nez kāpēc rodas iespaids, ka runa ir tieši par to. Vienreizlietojama tehnika, vienreizlietojami kareivji. Gribētos, lai viņiem būtu arī vienreizlietojams Putins,” rezumēja blogeris.