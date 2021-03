Foto: Picmy/SHUTTERSTOCK

5 labākās galda spēles, kas māca domāt: garajiem "mājsēdes" vakariem kopā ar bērniem







Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Ieilgušās mājsēdes dēļ nereti dzirdams, ka pietrūkst iepriekš pieejamo izklaižu. Taču šī situācija var būt laba iespēja dažādot savus paradumus un veidot jaunas tradīcijas. Galda spēles ir viens no variantiem, kā ģimenes var padarīt savu ikdienu interesantāku un aizraujošāku.

Galvenais būt kopā

Šoreiz runa nav par spēlītēm telefonā vai datorā. Ir tik daudz interesantu galda spēļu, ka var gan katrai paaudzei, gan visiem kopā atrast lielisku brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu. Klasika ir Cirks, Riču Raču, Monopols. Uz spēles iepakojuma ir atrodama informācija par spēlētāju optimālo vecumu un dalībnieku skaitu. Stratēģijas spēles bērniem palīdzēs attīstīt reakciju, ātrumu, koordināciju, atpazīt krāsas, figūras un skaitļus, ļaus radoši izpausties un apgūt valodas. Izglītojošas spēles ļaus izzināt dažādus faktus par pasauli, zinātnes un kultūras nozarēm. Spēles sarežģītību uz iepakojuma norāda ar ciparu un plusa zīmi – ieteicamais vecums, kas spēli varēs izprast, lai to izbaudītu. 5+ vai mazāk norāda, ka spēle domāta maziem bērniem. Ģimenes spēles būs interesantas amplitūdā no 8+ un vairāk gadiem.

“Spēles mums ne tikai daudz iemāca un ļauj izdzīvot dažādus stāstus, tās ir arī lieliska ģimenes saliedēšanas aktivitāte. Padariet spēļu spēlēšanu par tradīciju, piemēram, reizi nedēļā organizējot ģimenes spēļu vakaru. Arī mājās esošās un iepriekš spēlētās spēles var radoši pielāgot un iepazīt no jauna – radiet jaunus noteikumus un izgudrojiet savas spēles, padarot šo procesu vēl aizraujošāku,” teic CBRE Baltics aktīvu pārvaldes direktore Iveta Priedīte. Un tā parastais Cirks var pārtapt par bezgala priecīgu spēli, ja zvēriem dod vārdus un katru gājienu pavada ar savdabīgiem komentāriem, kas raksturo ģimenes attiecības un humora izjūtu.

“Kopīgs vakars un galda spēles ļauj stiprināt attiecības un apgūt ko jaunu. Īpaši noderīgas tās ir bērniem, jo spēles sevī ietver daudz zināšanu, uzlabo sadarbības, runas un valodas prasmes, kā arī veicina loģiskās domāšanas un analītisko prasmju attīstību. Kopīgi pavadītā vakarā vecāki arī var neuzkrītoši izzināt bērnu problēmas, to, kas uztrauc. Spēles norūda raksturu – bērni iemācās zaudēt, palīdzēt, iemācās pacietību un mērķtiecību,” komentē psiholoģe Ieva Bērziņa.

Patiks un izglītos!

Brain Games iesaka piecas spēles, kas attīstīs bērnu loģisko domāšanu.

1. “Šurpu Turpu” ir spēle par Latvijas apceļošanu

To spēlējot, būs iespēja ne tikai uzzināt par vairākām interesantām vietām Latvijā, bet arī savā veidā tās apceļot. Pirmais spēlētājs, kurš apmeklēs 4 apskates objektus un izpildīs spēles beigu uzdevumu, būs uzvarētājs. Piemērota bērniem no 7 gadu vecuma.

2. “Ņem” – aizraujoša, viegli apgūstama galda spēle ģimenei

Uz visām kārtīm redzamas ragainas vērša galvas. Katrs spēlētājs saņem 10 kārtis, kuras viņiem jāizliek uz galda, sekojot noteikumiem. Jāspēlē tā, lai paņemtu pēc iespējas mazāk kāršu un spēli beigtu ar vismazāk mīnusa punktiem. Piemērota bērniem no 8 gadu vecuma.

3. “Farm Rescue” ir ģimenes spēle

tās laikā spēlētāji kopīgiem spēkiem cenšas visus fermas lauciņus apgriezt ar attēlu uz leju vai palīdz fermerim noķert vilku, pirms tas iekļuvis fermā. Ja spēlētājiem izdodas uzspēt visus dzīvnieku lauciņus apgriezt ar attēlu uz leju vai arī fermerim izdodas sasniegt lauciņu, uz kura tajā brīdī atrodas vilks, ferma ir izglābta, un spēlētāji kopīgi uzvar spēlē. Piemērota bērniem no 4 gadu vecuma.

4. “Carcassonne” ir pasaulē plaši pazīstama vieglās stratēģijas spēle ģimenei

To var apgūt piecās minūtēs. Spēlētāji ņem lauciņus no krājumiem un izvieto uz galda, veidojot pilsētas, pļavas, klosterus un ceļus. Jo vairāk un lielāki īpašumi spēlētājam pieder, jo vairāk punktu var iegūt. Tomēr jābūt uzmanīgiem – citi spēlētāji var īpašumus pārņemt savā valdījumā. Piemērota bērniem no 8 gadu vecuma.

5. “IceCool” – aizraujoša galda spēle ģimenei, ballītēm un viesībām, radīta Latvijā

Pirmā knipju spēle pasaulē, kurā figūriņas var gan līkumot, gan lēkt, kā arī unikālais dizains kaste kastē sniedz iespēju no šķietami vienas kastes izveidot pamatīgu spēles laukumu. Spēlētāji iejūtas ķērāju un palaidņu lomās, lai viens otru ķertu, vāktu zivis, lēktu pār sienām un iegūtu visvairāk punktu. Spēle patiks gan bērniem, gan pieaugušajiem, līdz ar to būs gan lieliska ģimenes, gan sacensību spēle. Piemērota bērniem no 6 gadu vecuma.