Sprūds: Elektroenerģijas cenu kāpums ir daļa no Putina kalkulācijas Ieteikt







“Tā ir daļa no Putina kalkulācijas,” jautājumā par politisko lēmumu ietekmi uz elektroenerģijas cenām pārliecināts ir Andris Sprūds, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, sniedzot komentāru TV24 raidījumā “Dienas personība”.

“Viņš arī izspēlē savu spēli un apzinās kontekstu, un nevajag padarīt Putinu, protams, tikai par cilvēku, kurš domā, kur nākošā valstī iebrukt. Viņš arī skatās to spēles lauku un, protams, ka Ukraina, Baltkrievija, gāzes cenas vai kopumā cenas uz energoresursiem ir daļa no viņa aprēķina un daļa no viņa izspēles lauka,” viņš turpina.

Tāpēc pamatjautājums ir – vai Eiropa vispār var atļauties konfrontēt un uzlikt sankcijas?

Lai gan šobrīd tie vairs nav 50%, kā tas agrāk bija, bet Krievijai ir liela tirdzniecība ar Eiropas savienību, kas ir tās galvenais ekonomiskais sadarbības partneris. Un, protams, šajā daļā lielāko īpatsvaru aizņem energoresursi – nafta un gāze.

“Līdz ar to, ja mēs potenciāli varētu uzlikt sankcijas uz Krieviju, tad mēs, jārēķinās, ka šaujam arī savās kājās, jo šobrīd Krievijas gāze, vismaz šajā ziemā un es teiktu, ka arī tuvākajās ziemās, aizvietojama īsti nav,” Sprūds apgalvo.

Jā, šobrīd mēs ejam uz zaļo kursu un attīstām savus resursus, bet kopumā globālajā tirgū Krievija šobrīd spēlē ļoti nozīmīgu lomu, it īpaši gāzes piegādēs, ko ir ļoti grūti aizvietot.

Tas nozīmē tikai to, ka manevru iespējas Eiropai ir stipri ierobežotas, jo, Sprūda vārdiem sakot, “Eiropa nevar atļauties sasalt vai maksāt ārprātīgas cenas par resursiem”.