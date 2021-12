Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Foto: Timurs Subhankulovs

Ministrs: Koalīcijā neviens nav pret atbalsta pasākumiem energoresursu cenu mazināšanai, bet jāvienojas par konkrētiem risinājumiem Ieteikt







Pašlaik valdošajā koalīcijā neviens nav paudis nostāju pret iecerēto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšanu elektroenerģijai un dabasgāzei, taču par konkrētiem risinājumiem vēl ir jāvienojas, šorīt Latvijas Radio stāstīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA).

Ministrs atzīmēja, ka viens no jautājumiem, par kuru vēl jāvienojas, ir PVN samazinājuma termiņš, jo visi piekrītot, ka samazinājumam ir jābūt terminētam, bet viedokļi par termiņiem koalīcijā atšķiras.

Politiķis lēsa, ka Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvātais kompleksais risinājums elektrības gala rēķinus iedzīvotājiem ļautu samazināt par vairāk nekā 40%.

Pēc Vitenberga vārdiem, jautājums par energoresursu cenām ir viens no galvenajiem, ar kuru valdībai jāstrādā, jo mājsaimniecību galvenās izmaksas ir siltums un elektrība. Ja šodien koalīcijā par šo jautājumu tiks panākta vienošanās, rīt to varētu skatīt valdībā.

Vitenbergs pieļāva, ka ir iespējami arī citi lēmumi par atbalstu iedzīvotājiem, piemēram, vēl palielinot atbalstu aizsargātajiem elektrības lietotājiem.

Savukārt labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) Latvijas Televīzijā informēja, ka viņš piedāvās atbalstu sniegt arī caur mājokļu pabalstu, rosinot valstij uz laiku pārņemt pusi no šī pabalsta izmaksām, otru pusi izmaksu saglabājot pašvaldībām. Valsts piedalīšanās ar līdzfinansējumu šī pabalsta izmaksās būtu terminēta uz ziemas sezonu.

Kā ziņots, šodien valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē tiks skatīti priekšlikumi atbalsta pasākumiem energoresursu cenu pieaugumam, aģentūru LETA informēja EM.

EM atklāja, ka priekšlikumu sarakstā ir no pašreizējā 21% līdz 5% samazināta PVN likme elektroenerģijai un dabasgāzei, kā arī uz pusi samazināts elektroenerģijas sadales tarifs.

AS “Latvijas gāze” ir paziņojusi, ka dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022.gada 1.janvāra atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 54,2% līdz 93%.

Tikmēr informācija AS “Augstsprieguma tīkls” sagatavotajā Latvijas elektroenerģijas tirgus apskatā liecina, ka novembrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniegusi jaunu vēsturisko maksimumu – 125,39 eiro par megavatstundu.

Par konkrētiem priekšlikumiem iepriekš diskutēts Tautsaimniecības padomes sēdē pagājušajā nedēļā.