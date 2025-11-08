“Mēs par karu te nerunājam!” Ukraiņu meiteni stundā piespiež dziedāt krievu gabalu “Kalinka” uz atzīmi 0
11 gadus vecā Nikola no Espo Somijā atklājusi par faktu visai šokējošu incidentu, kas noticis ar viņu skolā. Mūzikas stundā bērni iepazinās ar krievu mūziku, un visiem bija jādzied krievu dziesma “Kalinka”. Meitene skolotājai iebildusi, ka viņa ir ukrainiete un nevēlas lietot krievu valodu. Skolotājas pozīcija bijusi, ka te par karu skolā nerunā.
Meitnenes ģimene jau ilgu laiku dzīvo Somijā, Nikolas mamma ir precējusies ar somu, un arī pati Nikola ir dzimusi Somijā.
Irēna Gorkuna-Silēna, meitenes mamma, izdevumam Yle norādījusi: “Nikola saprata, ka, ja nedziedās, saņems sliktu atzīmi. Tāpēc viņa dziedāja. Tomēr situācija viņu dziļi šokēja. Kas būtu noticis, ja viņas vietā klasē būtu bijis ukraiņu bērns, kura vecākus krievi būtu nogalinājuši?”
No mātes viedokļa krievu dziesmas dziedāšana skolā Somijā normalizē uzbrucēju, tāpēc prāto, kāpēc iepazīstināšana ar dažādām muzikālajām kultūrām sākās ar krievu mūziku. Viņa šo incidentu uzskata par kara iesācēja, agresora, normalizāciju.
“Kalinka” ir krievu dziesma, kas kļuva slavena īpaši Sarkanās armijas kora izpildījumā. Koris, kas ir uzstājies visā pasaulē, ir bijis nozīmīgs bijušās Padomju Savienības un arī mūsdienu Krievijas nacionālais simbols.
Nikola mācās zviedru valodas Storängen skolā Espo, kuras direktore Elinora Helmane saka, ka viņa nevar komentēt atsevišķus gadījumus. Pēc Helmanes teiktā, skola uzņem visus bērnus neatkarīgi no izcelsmes un ievēro valsts mācību programmu. “Tādos priekšmetos kā mūzika skolēni var sastapties ar dažādām kultūras izpausmēm, kas ir rūpīgi atlasītas, lai tās būtu piemērotas klasei un izglītības nolūkos,” Helmane tā atbildējusi Yle.
Somijas Nacionālā izglītības padome norāda, ka kara dēļ Ukrainā daļa kultūras satura var izraisīt spēcīgas emocijas un ka būtu labi šīs emocijas pārrunāt ar skolēniem.