"Tā ir ērta pozīcija, kur apakšā ir divkosība un slēpšanās," Edgars Pastars par krievvalodīgo atbalsta mazināšanos Ukrainai
TV24 raidījumā “Preses klubs” Edgars Pastars, “Cobalt” partneris un zvērināts advokāts, komentēja krievvalodīgo attieksmi pret karu Ukrainā, uzsverot divkosības un slēpšanās fenomenu, kas bieži saistīts ar ērtību un personisko komfortu.
“Tas ir ļoti ērti, un tas apliecina to, ka cilvēkiem ir draugu, ģimenes loks, kur par šo nav vienprātības, vai vienkārši ir ērti pateikt, lai nepateiktu, ka es patiesībā esmu par karu vai negribu pārliecināt. Nevis vienkārši esmu pret karu principā, bet pret konkurēto iebrukumu, pret konkurēto agresoru,” skaidroja Pastars.
Viņš uzsvēra, ka šāda pozīcija bieži ir maska, kas slēpj patieso attieksmi: “Tā vienkārši ir ērta pozīcija, kur apakšā ir divkosība, liekulība un slēpšanās, neko citu jau no tā nevar, man liekas, vairāk arī secināt.”
Pastars arī atklāja, ka visbiežāk šī divkosība parādās ne tikai starp krievvalodīgajiem, bet reizēm arī starp etniskiem latviešiem: “Man nav ilūziju par grupu, par ko minēja, ka tur varētu nebūt tik viennozīmīga situācija – atbalsta un neatbalsta karu. Mani vairāk baida tā saucamie etniskie latvieši, kuri varētu būt simpatizētāji arī neitrālie. To man ir grūtāk saprast, jo tādi gadījumi arī ir bijuši, ka bieži arī darba kolektīvos ir, ka lielāko traču cēlāji sākumā ir bijuši ne jau krievvalodīgie, bet paši latvieši. Tas ir tas šokējošākais, patiesībā.”
Advokāts norādīja arī uz biznesa vides reakciju, uzsverot, ka liela daļa biznesmeņu tomēr cenšas apiet sankcijas: “Mani pašu profesionāli vairāk satrauc, ka ir iestājies nedaudz arī atslābums biznesa pusē attiecībā uz sankciju ievērošanu. Man daudz mazāk nāk jautājumu, konsultāciju, mazāk stresa ir. Tie, kuri ir iemācījušies kaut ko apiet, to turpina arī apiet. Tie, kuri ir principiāli pret, tiem tas vairs nav aktuāli, jo viņi ir sakārtojuši savu biznesu tā, ka viņš netraucē nevienu. Viņiem tā nav vispār aktualitāte, viņš nestrādā ar šo reģionu vispār. Ir daži, kuri, es domāju, labi pelna uz apzinātu neredzēšanu.”