“Tā ir kā ieejas biļete veikalā!” Pircēji nosaukuši konkrētu summu, bez kuras šobrīd veikalā vispār nav vērts iet iekšā 0
Vai tiešām par pavisam vienkāršu iepirkšanos pārtikas veikalā Latvijā jau jārēķinās ar gandrīz 50 eiro? Šādu jautājumu sociālajā tīklā “Threads” uzdevis Elmārs, aizsākot plašu diskusiju par ikdienas pārtikas cenām un to, cik ātri pie veikala kases “pazūd” nauda.
“Vai tikai man šķiet, ka Latvijā par vienkāršu iepirkšanos veikalā jau jāsagatavo gandrīz 50 eiro?” viņš raksta.
Komentāros daudzi atzina – sajūta ir pazīstama. Pat tad, ja veikalā ieiets tikai pēc dažiem konkrētiem produktiem, gala summa nereti izrādās daudz lielāka, nekā sākotnēji plānots.
“Vienmēr, kad ieejam pakaļ tikai kādai konkrētai lietai, piemēram, maizei, biezpienam un pienam, sanāk ap 15–20 eiro. Ja ejam pēc produktiem, tad jau visi 50–100 eiro sanāk. Vienmēr izejot esmu dusmīga – neko nenopirku, bet naudu iztērējām,” pieredzē dalās kāda sieviete.
Cita komentētāja atzīst, ka viņai ar 50 eiro vienam veikala apmeklējumam pat nepietiek. Savukārt vēl kāds norāda, ka ar šādu summu pārtiku iespējams iegādāties vien pāris dienām.
Īpaši sarežģīta situācija esot ģimenēm ar bērniem. Kāds diskusijas dalībnieks īsi secina: “Ģimenei ar bērniem tā ir.”
Diskusijā izskanēja arī novērojums, ka pārtikas iegāde laukos nebūt ne vienmēr ir lētāka nekā galvaspilsētā.
Ne visi komentētāji piekrita, ka 50 eiro ir neizbēgama summa. Daži uzsvēra – daudz kas atkarīgs no tā, kas tieši tiek pirkts un vai pirkumi iepriekš tiek plānoti. “Jāoptimizē un jādomā līdzi, ko pērk un ēd, tad var diezgan ietaupīt,” norāda kāds diskusijas dalībnieks.
Citi piebilda, ka lielāku summu veido ne tikai pārtika, bet arī alkohols, tabakas izstrādājumi un dažādas spontāni paņemtas preces, bez kurām teorētiski varētu iztikt.
Tomēr vairāki cilvēki iebilda – arī tad, ja grozā nav nekā lieka un tiek pirkti tikai pamatprodukti, summa pie kases tik un tā strauji tuvojas vairākiem desmitiem eiro.
Diskusijā iesaistījās arī cilvēki, kuri dzīvo ārvalstīs.
Savukārt cita komentētāja norāda, ka līdzīgas cenas esot arī citās Eiropas Savienības valstīs. Atsevišķi produkti varot būt lētāki vai dārgāki, taču kopējā cenu atšķirība ne vienmēr esot tik ievērojama, kā varētu šķist.