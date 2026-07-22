Lielāki un saldāki: lietas, ko tagad jāsteidz darīt ar tomātu krūmiem, lai iegūtu vislabāko ražu 0
Pazīstams dārzkopības speciālists un populāra bloga autors ar pseidonīmu Ish saviem sekotājiem dalījies ar efektīviem padomiem, kā vasarā pareizi rūpēties par tomātiem.
Par to, kā veicināt augu augšanu un panākt, lai vēl zaļie augļi ātrāk kļūtu sarkani, viņš stāstījis sociālajā tīklā “TikTok”.
“Ja jums uz krūmiem ir daudz tomātu, bet tie spītīgi paliek zaļi, iespējams, pieļaujat dažas nelielas kļūdas. Taču nav jāuztraucas – to ir ļoti viegli izlabot,” skaidro speciālists.
Laistīšana un īpaša ēdienkarte tomātu krūmiem
Pirmkārt, blogeris iesaka nodrošināt tomātiem pietiekamu un regulāru laistīšanu. Karstajā vasaras laikā augsni zem tomātiem nepieciešams mitrināt katru dienu, lai nepieļautu sakņu sistēmas izžūšanu.
“Jūs nevēlaties, lai augsne izžūst, īpaši augļu veidošanās laikā, jo tas ievērojami palēninās augšanu un, vēl sliktāk, var izraisīt augļu plaisāšanu,” uzsver eksperts.
Runājot par mēslošanu, vispiemērotākā izvēle esot speciālie tomātiem paredzētie kompleksie mēslojumi, kas bagāti ar kāliju un fosforu. Parasti šādu mēslošanu veic reizi divās nedēļās – šķīdumu lej tieši pie auga saknēm, izvairoties no nokļūšanas uz lapām.
Tomēr, ja tomāti ilgstoši paliek zaļi un nevēlas nogatavoties, mēslošanas biežumu iespējams palielināt līdz vienai reizei nedēļā.
Vairāk saules un lieko dzinumu noņemšana
Lai tomāti veiksmīgi nogatavotos, dārzkopjiem jāizvērtē arī tas, cik daudz saules gaismas saņem katrs krūms. Saules stari ne tikai nepieciešami auga attīstībai, bet arī palīdz augļiem iegūt sarkano krāsu.
Tāpēc speciālists iesaka noņemt tos dzinumus un lapas, kas aizsedz gaismu augļiem.
Krūma retināšana palīdz arī uzlabot gaisa cirkulāciju, tādējādi samazinot dažādu slimību risku mitrā laikā.
“Retināšana palīdz taupīt auga enerģiju, kas citādi tiek tērēta liekajiem dzinumiem, un novirzīt to tieši augļiem,” skaidro blogeris.
Pareiza rīcība sezonas beigās
Tuvojoties ražas sezonas noslēgumam, dārza saimniekiem īpaši uzmanīgi jāvēro tomātu dobes. Ja uz krūmiem vienlaikus atrodas gan lieli, gan pavisam mazi zaļi augļi, nepieciešams laikus rīkoties.
Eksperts iesaka nebaidīties noņemt pašus mazākos, vēl negatavos tomātus, kuri, visticamāk, nepaspēs izaugt un nogatavoties.
Šāda rīcība ļauj augam vairāk barības vielu novirzīt lielākiem augļiem, palīdzot tiem veiksmīgāk pabeigt nogatavošanās procesu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.