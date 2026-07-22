80. un 90. gadu bērni uzauga citādi: 5 dzīves mācības, kas jaunajām paaudzēm ir svešas 0
Ja bērnībā 80. vai 90. gados gribējās satikt draugus, bija jāaiziet līdz viņu mājai un jāpieklauvē pie durvīm. Ja bija garlaicīgi – nebija citas izvēles, kā pašam izdomāt, ko darīt. Ja kaut kas salūza – neviens uzreiz nemeklēja pamācību internetā.
Tā bija bērnība bez nepārtrauktas uzraudzības, viedtālruņiem un nebeidzamas izklaides plūsmas. Bērni daudz biežāk paši meklēja risinājumus, pieņēma lēmumus un mācījās no savām kļūdām.
Mūsdienās dzīve ir kļuvusi ērtāka – vecāki var jebkurā brīdī sazināties ar bērniem, tehnoloģijas palīdz atrast atbildes dažu sekunžu laikā, bet psihologi un eksperti norāda, ka dažas svarīgas prasmes, kuras agrāk veidojās dabiski, tagad var tikt zaudētas.
Eksperti izceļ vairākas dzīves mācības, ko 80. un 90. gadu bērni apguva ikdienā.