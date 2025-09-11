Foto. Scanpix/LETA/Matthias Balk/dpa

“Tādos gadījumos tiek izveidota īpaša misija.” Zviedrija nosūta Polijai papildspēkus pretgaisa aizsardzībā 0

LETA
6:58, 11. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pēc Krievijas dronu ielaušanās Polijas gaisa telpā Zviedrija nolēmusi nosūtīt Polijai papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus un lidmašīnas, paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti
Lasīt citas ziņas

“Es tikko saņēmu informāciju no Zviedrijas aizsardzības ministra par steidzamu papildu palīdzības, pretgaisa aizsardzības aprīkojuma un lidmašīnu nosūtīšanu uz Poliju,” telekanālā TVN24 paziņoja Kosiņaks-Kamišs.

Ministrs arī norādīja, ka pēc NATO līguma 4.panta aktivizēšanas Varšava cer saņemt konkrētu palīdzību no alianses. Kā piemēru viņš minēja Turcijas gadījumu 2003.gadā, kad karš Irākā norisinājās pie tās robežām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas
Papriecājāties? Pietiek! Jau naktī Latviju vietām šķērsos nokrišņu zona
Cik daudz NATO izmaksāja Krievijas lēto dronu notriekšana Polijā? Summa ir milzīga

“Tādos gadījumos tiek izveidota īpaša misija, NATO operācija, lai stiprinātu drošību. Mēs vēlamies darīt to pašu attiecībā uz Poliju, un tas faktiski notiek. Divpusējās konsultācijas ir sākušās, ir paziņojumi par (..) konkrēta ekipējuma piegādi, konkrētu prasmju un spēju nodrošināšanu,” atklāja Kosiņaks-Kamišs.

Polijas premjerministrs Donalds Tusks iepriekš paziņoja, ka Eiropas līderi ir piedāvājuši palīdzēt stiprināt Polijas pretgaisa aizsardzību.

Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tā, bez šaubām, ir pilnībā apzināta stratēģija!” Podoļaks skaidro, kāpēc Krievija “paspēlējās” tieši Polijā
“Uz tā bija marķējums kirilicā.” Polijā pie Baltkrievijas robežas nogāzies kārtējais drons
“Pēc masīvā dronu uzbrukuma Polijai esam gatavi visiem apdraudējumiem!” Armija ir rīcības gatavībā jau kopš pagājušās nedēļas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.