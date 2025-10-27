FOTO: LA.LV kolāža

“Tādus kā tu no politikas piecu šāvienu attālumā jātur!” Ilze Viņķele publiski nopeļ Gati Eglīti 0

16:44, 27. oktobris 2025
Pēc bijušā labklājības ministra un tagadējā “Jaunās konservatīvās” partijas biedra Gata Eglīša publiskiem izteikumiem par ārlietu ministri Baibu Braži viņu “noliek pie vietas” bijusī veselības ministre Ilze Viņķele.

Asa vārdu apmaiņa notikusi platformā “X”. Eglītis kritizējis Braži Stambulas konvencijas sakarā: “Ārlietu ministres partiju apsaukāšana Stambulas [konvencijas] kontekstā ir necieņa pret demokrātiskiem procesiem valstī. Politikā ir jāmāk savaldība un cieņa pret viedokļu dažādību.”

Viņķele uz Eglīša izteikumiem reaģējusi skarbi: “Tu to saki? Visi spoguļi apkārt saplīšuši? Nekad neaizmirsīšu komentārus par viena kolēģa veselības problēmām ģimenē un situāciju – sveicieni no Māra. Tādus kā tu no politikas piecu šāvienu attālumā jātur. Par banku apkalpošanu vispār nerunāsim. Nelietis un draņķis.”

Arī citiem komentētājiem šajā sakarā ir ko teikt! Piemēram, savas domas izteicis arī rakstnieks un publicists Otto Ozols. Viņaprāt, ārlietu ministrei jāpiemīt savaldībai, uzmanībai un diplomātijai. Pēc Ozola domām, šīs īpašības ir valsts nozīmes jautājums. “Ja ministrei nepiemīt šīs īpašības, tad viņa neatbilst šim tik svarīgajam amatam,” uzskata rakstnieks.

Kas sakāms citiem?

“Tā otra viedokļa paudēji arī ir agresīvi, nesavaldīgi. Nevajag klusināt cita viedokļa paudējus. Ja jau dažādība, tad dažādība.”
“Viņa jau nav vēlēta, bet kaut kur atrasta persona no malas.”

“Un ministru prezidentes apsaukāšana par klopa madāmu, vudmena pornozvaigzni, slampu… Tas tā kā ir ok, ja? Vai arī, jūsu sponsoru valodā runājot, ‘eto drugoe’ (tulk. – tas ir cits)?”

“Uj, kādu cieņu mēs redzam no opozīcijas. Visi populisti šajā valstī izrāda necieņu pret viedokļu dažādību un profesionālas komunikācijas problēmas.
Taste your own medicine (tulk. – izgaršo pats savu medicīnu). :)”

“Un to tu nekad nemācēji, kad pārpratuma pēc uz īsu brīdi biji ieklīdis politikā, Gačiņ!”

