Ar ko skaidrojama pārmērīga bezrecepšu medikamentu lietošana? Viņķelei ir skarbs skaidrojums 0

LA.LV
18:03, 21. septembris 2025
Veselam Ārstēšana

Kāpēc Latvijas sabiedrība kopumā lieto tik daudz medikamentu? Tāpēc, ka mums sāp un par to mediķi ceļ trauksmi, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Ilze Viņķele, Zāļu valsts aģentūras Zāļu drošuma nodaļas vadītāja.

“Tas ir simptoms, kas, acīmredzot, kaut ko atspoguļo. Man ir dati par patēriņu, bet nav par cēloņiem, bet mana versija ir šāda – tas ir hroniska un arvien sliktāka pieejamība medicīnas aprūpes pakalpojumiem,” tā uzskata Viņķele, retoriski vaicājot: “Vai tad no rīta iešauj ibumetīnu vienkārši, lai diena labāka?! Tas neattiecas uz paģiru novēršanu. Cilvēkiem vienkārši nav naudas, lai aizietu pie ārsta.”

Kāpēc cilvēki neiet pie ārsta? “Jā, protams, ir iespējams, ka cilvēkam bail no ārsta, bet lielākajā daļā gadījumu cilvēks nemaz netiek pie vajadzīgā ārsta, un nākamās bailes ir tās, ko tas beigās izmaksās finansiāli,” uzskata bijusī veselības ministre.

Viņa runā arī par tā saucamajiem “pocket” maksājumiem, kur cilvēks ir spiests pats maksāt par pakalpojumiem. Viņķele aicina saprast atšķirības starp līdzmaksājumu – tā ir pacienta paša neliela piemaksa pie valsts jau finansēta pakalpojuma.”

“Pocket” maksājums ir tas, ko cilvēks maksā, lai vispār tiktu pie veselības aprūpes pakalpojuma, ko cilvēks maksā no savas kabatas, lai tiktu pie pakalpojuma, kas ir kritiski nepieciešams,” nianses skaidro Viņķele.

