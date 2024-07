Ekrānuzņēmums no “Facebook”

“Tam ir jābūt noslēpumam?” Laivotāji brīdina, ka Daugavā atrodas “sarkanais punkts”, kurā jābūt īpaši uzmanīgiem Ieteikt







“Facebook” grupā “Laivas un aprīkojums” kāds no dalībniekiem ielicis attēlu un brīdinājumu citiem, kas izmanto Daugavas ūdeņus. Tur esot bīstams punkts, kurā jābūt īpaši uzmanīgiem.

Reklāma Reklāma

Vīrietis raksta: “Sveiki laivotāji! Vietā, kur ir bildē iezīmēts sarkanais punkts, zem ūdens ir šķērslis, iespējams, vecā tilta balsts vai kas cits. Ar šodienas ūdens līmeni tieši tā, lai noārdītu dzenskrūvi, reduktoru utt. Esiet uzmanīgi! Saprotu, ka kāds, iespējams, to vietu zina, es to rakstu tiem, kas nezina, lai paglābtu jūs no nepatīkamiem un dārgiem piedzīvojumiem.”

Arī komentāros citi laivotāji dalās pārdomās un pieredzē saistībā ar šo bīstamo vietu. Tur tiek norādīts, ka tas ir vecā tilta balsts.

Tāpat laivotāji zina teikt, ka agrāk šajā vietā bijušas brīdinošs zīmes, taču šobrīd tādas tur vairs neesot redzamas

Vēl kāds raksta: “Pateikšu noslēpumu, tie balsti ir visā dzelzceļa tilta garumā pret katru esošā tilta balstu, arī Mūkusalas ielas pusē. Vienmēr laicīgi ieņem kursu un turies centrā starp balstoties tad būs safe… neskatoties uz ūdens līmeni.”

Vēl kāds ir sašutis, ka šī informācija ir kā noslēpums: “Pag, tam ir jābūt noslēpumam? Vai šādām vietām tomēr normāli būtu jābūtu iezīmētām? Un, runājot pa kursu, tad es atvainojos, bet zīme, starp kuriem balstiem ir jābrauc cauri, ir tik izbalējusi, ka to ieraudzīt un saprast var, tikai piebraucot salīdzinoši tuvu. Mans posts ir tiem, kas tur nebraukā ikdienā un nezin slavenos noslēpumus!”

Šajā vietā esot ātruma ierobežojums 14 km/h. Uz zemūdens akmeņiem esot brīdinājuma zīmes, kas gan regulāri tiekot noskalotas un netiekot regulāri atjaunotas, taču uz tilta varot redzēt, ka šajā vietā ir jābrauc lēnu.

Diemžēl ir arī cilvēki, kas uz savas ādas pārliecinājušies par vietas bīstamību: “Diemžēl šogad tieši to arī aizķēru un nolauzu spuru kājai… Lieki piebilst, ka bija dusmas, ka tur pat bojas nav. Kas notiktu ja kāds ar ūdensslēpēm vai pūsli tur krīt? Bail pat iedomāties…”

“Uz tiem balsties ir atstāti simtiem tukstošu EUR.”

Kāds zina arī notikumu vēsturi: “Kaut kur bija bilde, kāpēc vispār tur tās zīmes parādijās pirms apmēram 10 gadiem. Toreiz varēja laivā caur korpusu iekāpt no apakšas, bija cietušie, prasības no atbildīgajiem, kas nav zīmes salikuši utt. Pēc tam parādījās. Acīmredzot sen nekas nav atkārtojies un atbildīgie atkal aizmirsuši, ka viņiem ir jāstrādā. Tur jāuzmanās, balsti ir precīzi tāpat kā esošie, tik daži tur slēpjas un brīžiem parādas no ūdens.”