Krievi panikā sāk iztirgot visu sev piederošo zeltu! Putins laikam ķeras pie "pēdējā salmiņa"
Krievijas valdība sāk plaša mēroga ārvalstu valūtas un zelta plaša mēroga pārdošanu no Nacionālā labklājības fonda, lai aizpildītu pieaugošo budžeta robu.
“No 16. janvāra līdz 5. februārim Krievijas finanšu ministri katru dienu no šī Nacionālā labklājības fonda katru dienu pārdod juaņas un zeltu aptuveni 12,8 miljardu vērtībā, atceramies, ka daudzi 3 gadus viņiem maksāja juaņās, jo dolāros tas bija aizliegts,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Kopumā plānotie ieņēmumu šajā periodā pārsniedz 190 miljardus eiro.