Tas bija paredzēts kā triumfa vakars, bet beidzās ar traģēdiju – pēc spāņu uzvaras futbolā iet bojā kāds bērns 0
Spānijas rietumos naktī uz pirmdienu dzīvību zaudējis pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai Pasaules kausā sagāzusies strūklaka, pirmdien pavēstīja varasiestādes.
“Sjudadrodrigo pašvaldība pauž skumjas un izsaka līdzjūtību par 13 gadus veca zēna nāvi,” sociālajā tīklā “Facebook” apliecināja pašvaldība.
“Tas, kam vajadzēja būt svinībām par godu Spānijas komandas panākumiem futbola Pasaules kausā, pārvērtās par traģēdiju,” teikts paziņojumā.
Vairāki cilvēki ievainoti, norādīja vietvaras pārstāvji.
“Dažas minūtes pēc pusnakts pēc vietējā laika glābšanas dienesti saņēma izsaukumus saistībā ar strūklaku, kas sabruka, uzgāžoties daudziem cilvēkiem,” platformā “X” pavēstīja ārkārtas dienesti.
Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka, neizturot cilvēku svaru, kas bija uzrāpušies strūklakā.
Strūklakas augšējā daļa atdalījusies un uzgāzusies cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā, vēsta vietējais izdevums “La Gaceta”.
Pēc Spānijas uzvaras Pasaules kausā daudzu Spānijas pilsētu ielās izvērsās vērienīgas ielu svinības.
Pasaules kausa finālspēlē Spānija ar 1:0 uzveica Argentīnu.
‼️Muere un menor en Ciudad Rodrigo tras desprenderse el pilar de la fuente del Árbol Gordohttps://t.co/zB2qNy29TX pic.twitter.com/usUH92hMzX
— La Gaceta de Salamanca (@LaGacetaSA) July 19, 2026