Ilustratīvs foto. Asins donors.
Ilustratīvs foto. Asins donors.
Foto: Zane Bitere/LETA

Īpaši gaidīti 0-, A- un B- asinsgrupas donori; Asinsdonoru centrs šonedēļ dosies 14 izbraukumos 0

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LETA
11:06, 20. jūlijs 2026
Veselam Ārstēšana

Šonedēļ asinis varēs ziedot 14 Valsts asinsdonoru centra (VADC) izbraukumos vairākās Latvijas vietās, liecina VADC publicētā informācija.

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Šodien donori no plkst. 10 līdz 13 gaidīti Bauskas slimnīcas poliklīnikas trešajā stāvā, Dārza ielā 7/1, kā arī Daugavpils Olimpiskā centra pirmā stāva konferenču telpā, Stadiona ielā 1. Savukārt no plkst. 10 līdz 14 asinis šodien var ziedot Ventspils Augstskolā/Biznesa inkubatorā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Donoru ērtībai vēlams iepriekš pierakstīties pa tālruni 26669363.

Rīgā šodien specializētais autobuss no plkst. 10 līdz 14 atradīsies pie tirdzniecības centra “Teika Plaza”, Brīvības gatvē 201.

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Otrdien, 21. jūlijā, donori no plkst. 9 līdz 13 gaidīti Tukuma ledus hallē, Stadiona ielā 3, un Gulbenes kultūras centrā, Oskara Kalpaka ielā 60. Rīgā specializētais autobuss no plkst. 10 līdz 14 atradīsies pie “TV3 Group” ēkas, Dzelzavas ielā 120.

Trešdien, 22. jūlijā, Rīgā asinis varēs ziedot divos specializētā autobusa izbraukumos. No plkst. 10 līdz 14 autobuss atradīsies pie Valsts policijas ēkas Čiekurkalna 1. līnijā, kā arī pie biznesa centra “V118”, Krišjāņa Valdemāra ielā 118.

Savukārt ceturtdien, 23. jūlijā, donori no plkst. 9 līdz 12 gaidīti Vecvārkavas novada domē, Skolas ielā 5, bet no plkst. 10 līdz 13 – Brocēnu kultūras centrā, Lielcieceres ielā 10. Tajā pašā dienā Rīgā specializētais autobuss no plkst. 10 līdz 14 atradīsies pie biroju kompleksa “Verde”, Roberta Hirša ielā 1.

Piektdien, 24. jūlijā, asinis no plkst. 9 līdz 12 varēs ziedot Dagdas Tautas namā, Alejas ielā 29, bet Rīgā specializētais autobuss no plkst. 10 līdz 14 atradīsies pie tirdzniecības parka “Rīga Plaza”, Mūkusalas ielā 71.

VADC norāda, ka patlaban gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši 0-, A- un B- asinsgrupas donori.

Asinis iespējams ziedot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās “Gaiļezers”, kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un “Saktā”, Brīvības bulvārī 32. Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.

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