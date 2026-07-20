Donalda Trampa un Baltā nama sniegtā informācija ir gauži pretrunīga, pie kam pasakot kaut ko pilnīgi pretēju vakar teiktajam, Baltā nama saimnieks nešķiet norūpējies un necenšas atvainoties. Baltais nams un pats Donalds Tramps pamanās izteikties par jebko – sākot no vakcīnām līdz stratēģiskajiem bumbvedējiem, no Irānas ekonomikas līdz NLO. Neticami bieži Baltais nams publicē viedokli par veselīgu dzīvesveidu, ieteicamo diētu un ēdmaņu, nepieciešamajiem izmeklējumiem un ieteicamo ārstēšanu dažādu slimību gadījumos.
Šogad strauji mainījusies Baltā nama retorika par ēdmaņu, cik var saprast arī Donalds Tramps sācis ēst gudrāk un modernāk. Informācija par šo aktivitāti – kā vienmēr pretrunīga dažādos informācijas avotos. Lūdzu saviem kolēģiem – amerikāņu medicīnas žurnālu redaktoriem pārsviest man vairāk vai mazāk uzticamus informācijas avotus. Izlasīju kādu pusduci, un savam lasītājam piedāvāšu esenci par to – ko ēd Donalds Tramps un ko iesaka ēst amerikāņiem.
Patiesībā līdzīgu apkopojumu veicu jau pirms astoņiem gadiem – Trampa pirmās prezidentūras laikā.
Tolaik Donalds Tramps bija zināms ar savu īpašo pieeju uzturam, kas krasi atšķirās no tradicionālajiem veselīga dzīvesveida priekšstatiem. Viņš bija ātrās ēdināšanas iestāžu cienītājs un ar mīlestību attiecās pret tādām ātrās ēdināšanas ķēdēm, kā McDonald’s, Burger King, KFC un Wendy’s. Viņš plaši izrunājās par to, citos restorānos neesot laba higiēna, bet lielās ķēdes ievēro augstus tīrības standartus, tāpēc tajās ēst ir drošāk. Neesmu ēdis nevienu no tolaik Trampa slavētajām ēdmaņām, kas tolaik bija McDonald’s “Filet-O-Fish”, “Quarter Pounder” burgeri un KFC cepta vista (man šķiet, ka apmeklējot ātrās ēdināšanas iestādes, Tramps publiskajā telpā centās tuvoties vienkāršajam amerikanim, kas protams bija viņa vēlētājs).
Vēl Tramps labprāt ēda labi izceptu steiku ar kečupu, brokastīs lietoja ceptas olas ar bekonu, un visu cauru dienu dzēra diētisko kolu. Trampam garšo saldējums, īpaši pēc golfa spēles.
Pirmajā prezidentūras laikā Trampa darba stils parasti nozīmēja neregulāru ēdienreižu grafiku. Viņš parasti vakariņoja vēlu, bieži tieši pirms gulētiešanas. Arī savā pirmajā prezidentūrā Tramps nesmēķēja, nelietoja nekādu alkoholu un nekādas atkarību izraisošas vielas.
Pēdējā gada laikā, bet īpaši kopš šā gada maija publiskajā telpā ir parādījusies informācija, ka Donalds Tramps maina savus uztura paradumus, un viens no galvenajiem virzītājspēkiem šajās pārmaiņās ir veselības ministrs Roberts F. Kenedijs juniors (secretary of the U.S. Department of Health and Human Services Robert F. Kennedy, Jr). Viņš ir viens no Trampa tuvākajiem sabiedrotajiem un atbalstītājiem, viņa kampaņa bija “Padarīsim Ameriku atkal veselu” (Make America Healthy Again), un šobrīd Kenedija idejas ir sākušas ietekmēt arī Trampa personīgo retoriku un ēdienkarti.
Roberts Kenedijs juniors ir pazīstams ar savu ļoti stingro nostāju pret ultra-pārstrādātiem pārtikas produktiem, cukuru, krāsvielām un pesticīdiem. Viņš publiski ir kritizējis ASV pārtikas industriju un aicinājis uz fundamentālām pārmaiņām tajā, ko amerikāņi ēd.
Tramps sācis pievērst uzmanību tam, ko ēd, un praktiski atteicies no saviem iepriekš tik mīļotajiem ātrās ēdināšanas ieradumiem. Viņš vēl nav pilnībā atteicies no burgeriem, bet lieto tos reti, un tie ir speciāli gatavoti no ekoloģiski audzēta liellopa gaļas un ar ļoti daudz ekoloģiski audzētiem zaļumiem. Tramps samazinājis cukura patēriņu un ir pieķerts nomainām savu iecienīto Diet Coke pret tēju vai ūdeni. Tiek minēts, ka Tramps tagad vairāk pievērš uzmanību ēdiena izcelsmei un kvalitātei, mēģinot izvairīties no pārstrādātiem produktiem, ko Kenedijs juniors pasniedz kā lielāko veselības apdraudējumu.
Šķiet, ka diētas revolūcija ir kļuvusi par daļu no Trampa politiskā tēla. Šīs izmaiņas var tikt izmantotas kā politisks rīks, lai piesaistītu tos vēlētājus, kuriem rūp veselīgs dzīvesveids un kuri iebilst pret lielo pārtikas korporāciju varu. Nevar noliegt arī Trampa komandas rūpes par sava līdera veselību. Tramps ir cienījamā vecumā, un pat viskvēlākajam ātrās ēdināšanas cienītājam ar laiku nākas mainīt ēdienkarti ārstu ieteikumu vai pašsajūtas dēļ. Baltā nama veselības komandas priekšgalā atrodas Šons O’Mara (Dr. Sean O’Mara)– ārsts, kas specializējas veiktspējas optimizācijā, bijušais ASV armijas pulkvedis un bijušais augstas drošības pakāpes federālās medicīniskās operatīvās vienības galvenais medicīnas virsnieks.
Škiet, ka stingru diētu Baltajā namā ieviesis tieši viņš. Steiks brokastīs, skābēti kāposti pusdienās un ne grama cukura: tāds ir pašreizējais ēšanas plāns Trampa administrācijas amatpersonām. Šo diētu iespēju robežās ievēro veselības ministrs Roberts F. Kenedijs jaunākais, tirdzniecības ministrs Hovards Lutniks, transporta ministrs Šons Dafijs un viceprezidents Dž. D. Venss.
Kāpēc šī diēta šķiet pievilcīga pat Trampam, kas nekad līdz šim nav pakļāvies diktātam? Noteikumi ir vienkārši, pārtikas izvēle ir skaidra, un plāns sola pilnīgu atteikšanos no cukura, alkohola un pārstrādātas pārtikas. Vienkāršība ir svarīga. Ne tikai maniem lasītājiem, bet arī Trampam un Vensam ir apnikuši uztura ieteikumi, kas mainās ik pēc pāris mēnešiem, un plāns, kas mudina cilvēkus “ēst vairāk olbaltumvielu un šķiedrvielu, izvairīties no neveselīgas pārtikas un ievērot vienkāršus principus”.
Cik var saprast O’Maras ieteikumi diētai nozīmē ar ekoloģisku zāli barota liellopa gaļa brokastīs un citus augstas kvalitātes dzīvnieku olbaltumvielu avotus citās ēdienreizēs, kā arī iekļauj uzturvielām bagātus produktus, piemēram, kaulu smadzenes, lai atbalstītu muskuļu masas saglabāšanu, sāta sajūtu un vielmaiņas veselību.
O’Mara ir norādījis, kurus fermentētus produktus iekļaut uzturā un no kuriem izvairīties, mudinot cilvēkus atturēties no pasterizētiem produktiem un cukura pārpilniem dzērieniem, piemēram, kombuchas.
Papildus ieteikumiem, kādus produktus ēst, O’Maras programma ietver pārstrādātu ogļhidrātu samazināšanu, atsevišķas badošanās epizodes, augstas intensitātes vingrinājumus, kā arī cilvēku (šajā gadījumā ASV līderu) pakļaušanu stresa faktoriem, piemēram, aukstām vannām un saunai.
Veselības literatūrā ir plaši aprakstīts, kā lielāks olbaltumvielu daudzums uzlabo sāta sajūtu un samazina izsalkumu, bet fermentēti produkti ir saistīti ar uzlabotu zarnu mikrofloras daudzveidību un mazāku gremošanas trakta iekaisumu.
Fermentētu produktu pievienošanai ir vērtība, ja tos lieto pareizi. O’Mara iesaka izmantot dzīvus fermentētus produktus – skābētus kāpostus, kimči, fermentētu dārzeņu sālījumu, kvasu, miso, kefīru un nesaldinātu jogurtu.
Fermentētie produkti var palīdzēt optimizēt mikrobiomu, palielināt mikrobu daudzveidību un, iespējams, novirzīt tauku uzkrāšanos no slimību veicinošiem uzkrājumiem uz tādiem, kas sniedz lielāku aizsardzību. Tādējādi kimči sālījums, skābētu kāpostu sula un fermentēti dārzeņi kļūst par daļu no vielmaiņas stratēģijas, kas atbalsta zarnu mikrofloru un ķermeņa veselību.
Ko vēl O’Mara iesaka? Lai optimizētu uzturu, viņš amerikāņiem iesaka iegādājieties tikai pareizi uzglabātus fermentētus produktus – tos, kas atrodami pārtikas veikala saldētavas nodaļā. Viņš iesaka izvairīties no ilgtermiņā uzglabājamiem vai pasterizētiem fermentētiem produktiem, jo pasterizācija nogalina dzīvos mikroorganismus, kas padara šos produktus veselīgus.
Tiem, kas nav pieraduši pie fermentētiem produktiem, O’Mara iesaka sākt ar niecīgām devām – pat ar nelielu sālījuma nogaršošanu – un laika gaitā devu pakāpeniski palielināt.
Šī uztura stila priekšrocība ir tā, ka tā palīdz atteikties no bezgalīgām uzkodām. Kad ēdienreizes ir sātīgākas, bagātākas ar uzturvielām un mazāk apstrādātas, cilvēkiem ir mazāk alkas pēc uzkodām, bet vairāk enerģijas, tādējādi stingrāks uzturs šķiet drīzāk kā atjaunošanās, nevis sods.
Man lasot šos ieteikumus rodas bažas, vai Trampam netiek dots uzturs ar pārlieku zemu šķiedrvielu saturu, kas ilgtermiņā var izraisīt aizcietējumus vai citas zarnu problēmas. Tieši pietiekams šķiedrvielu daudzums palīdz uzturēt zarnu mikrofloru un ražo labvēlīgus metabolītus arī citos veidos, ne tikai fermentācijas procesā.
Tiem, kas vēlas izmēģināt Trampa ēšanas stilu, visdrošākā pieeja varētu būt saglabāt noderīgās sastāvdaļas un ignorēt galējības. Tas nozīmē dot priekšroku lielākam olbaltumvielu daudzumam, mazāk pārstrādātiem pārtikas produktiem un mazākam cukura daudzumam, vienlaikus rūpīgi un pareizās devās (nepārspīlējot) lietojot fermentētus produktus. Tas, ko es lāga nesaprotu – kur es varētu iegādāties svaigu, nepasterizētu kefīru, airanu vai bezcukura jogurtu no ledusskapja, kas Trampam ir pieejams.
Publiska informācija liecina, ka Baltā nama līderi, ievērojot diētu un ārstniecisku režīmu ar fiziskām aktivitātēm sporta zālē, aukstumvannām un saunu, ir zaudējuši svaru un palielinājuši darbspējas, ko paši apzīmē ar jēdzienu – enerģijas pieaugums.