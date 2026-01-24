Kas tāds nav noticis kopš COVID-19 pandēmijas: Kijivā masveidā tiek slēgtas kafejnīcas un restorāni 4
Elektroenerģijas padeves pārtraukumi un klientu plūsmas kritums ir galvenie faktori krīzē, ar ko saskaras Ukrainas ēdināšanas nozare, vēsta ārzemju medijs.
Kijivā restorāni un kafejnīcas masveidā slēdz durvis elektrības padeves pārtraukumu, spēcīgu salnu un strauja klientu plūsmas krituma dēļ. Tādas situācijas tirgū nav novērotas kopš COVID-19 pandēmijas, “RBC-Ukraine” pastāstīja restorānu konsultante un analītiskā centra “Ukrainas restorāni” direktore Olga Nasonova.
Īpašnieki arvien biežāk pieņem lēmumu uz laiku slēgt savus uzņēmumus, jo vienkārši nav jēgas maksāt algas, apkuri, ģeneratorus un degvielu, kad telpas ir pilnībā tukšas.
Neskatoties uz krīzi, aptuveni 10% tirgus – tā sauktā “zelta līga” – saglabā stabilitāti.
Tajā ietilpst tādi lieli tīkli kā “McDonald’s” un “Puzata Hata”, kā arī veiksmīgi konceptuāli un premium klases restorāni. Tos atbalsta finansiāls drošības spilvens, iespēja pārcelt darbiniekus un labvēlīgi nosacījumi no piegādātājiem.
Olga Nasonova uzsver, ka uzņēmumi faktiski tiek atstāti bez valdības atbalsta, kas ir kļuvis par kritisku faktoru. Nav nodokļu atvieglojumu vai degvielas kompensācijas, bet pārskati un maksājumi joprojām ir jāiesniedz laikā, neskatoties uz ieņēmumu kritumu un sarežģītajiem darbības apstākļiem – tas būtiski samazina motivāciju uzņēmējiem.
