Tas nekur nav pazudis – jūlijā Latvijā pieaug Covid-19 gadījumu skaits







Latvijā konstatēts izteikts Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvara pieaugums no jūlija sākuma, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Jaunākie epidemioloģiskā monitoringa dati liecina, ka saslimstībai ar Covid-19 pēdējo divu nedēļu laikā ir izteikta pieauguma tendence. Pieaugums konstatēts no 2,8% pozitīvo paraugu jūlija pirmajā nedēļā līdz 10,7% jūlija otrajā nedēļā un 13,6% jūlija trešajā nedēļā.

Uz paaugstinātu SARS-CoV-2 vīrusa cirkulācijas intensitāti un izplatību sabiedrībā norāda arī notekūdeņu monitoringa rezultāti, pauž SPKC. Līdzīga tendence tika novērota maijā un jūnijā dažās citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, kur situācija šobrīd jau ir stabilizējusies. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra eksperti atzīmē, ka šogad vasaras saslimstības pieaugums ar Covid-19 sācies agrāk nekā iepriekšējos gados.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts zinātniskā institūta “Bior” pārstāve, veicot iknedēļas notekūdeņu monitoringu lielākajās Latvijas pašvaldībās, novērojams jaunā “KP.3” Covid-19 varianta straujš pieaugums.

“Bior” laboratorijā novērots, ka visstraujākais pieaugums ir Salaspilī, tāpat jaunais “KP.3” variants atklāts Rīgas, Jūrmalas, Liepājas, Daugavpils un Jelgavas notekūdeņos.

Kā liecina Pasaules Veselības organizācijas apkopotā informācija, “KP.3” ir daļa no nesen identificētas variantu grupas, ko dēvē par “FLiRT” un kas ir daļa no SARS-CoV-2 Omicron līnijas. Papildus “KP.3” pie “FLiRT” variantiem pieder arī “KP.2” un “KP.1.1”. Tie visi cēlušies no “JN.1.2”.

SPKC norāda, ka Covid-19 gadījumu skaita pieaugums vasaras sākumā bija saistīts ar tādiem riska faktoriem, kā biežākiem cilvēku kontaktiem, intensīvu ceļošanu un imunitātes pret Covid-19 infekciju samazināšanos, bet pēdējo divu nedēļu pieaugumu, visticamāk, ievērojami ietekmēja arī jaunā SARS-CoV-2 vīrusa Omikrona varianta “KP.1” apakšlīnijas izplatīšanās, kas dažās citās ES valstīs notika agrāk.

Tāpat kā visi iepriekšējie Omikrona varianta celmi, “KP.1”, “KP.2” un “KP.3″ ir spējīgi vieglāk pārvarēt iegūto imunitāti pret Covid-19 infekciju, ātrāk izplatīties un kādu laiku palikt par Covid-19 dominējošajiem ierosinātājiem, izraisot kārtējo mērenu saslimstības pieaugumu. Tomēr joprojām nekas neliecina, ka jauni SARS-Cov-2 vīrusa celmi, tostarp ”KP” grupas celmi, varētu izraisīt smagāku klīnisko gaitu saslimušajiem vai ļoti augstu saslimstību, norāda SPKC.

Tāpat SPKC uzsver, ka, pateicoties imunitātei, kas iegūta vakcinācijas un/vai dabiskas infekcijas rezultātā, cilvēki tagad ir daudz labāk pasargāti no nopietnām slimībām, ko varētu izraisīt SARS-Cov-2 vīruss. “Tāpēc ir svarīgi, lai personas, kas ietilpst riska grupā – seniori un pacienti ar hroniskām slimībām -, turpinātu sezonālo vakcināciju pret Covid-19, kā arī vakcināciju pret sezonālo gripu. Atbilstoši aktuālajām vakcinācijas rekomendācijām pret Covid-19 riska grupu pacienti aicināti vakcinēties reizi gadā, pirms ziemas sezonas,” norāda SPKC.