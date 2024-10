Jūs domājat, ka, esot stāvoklī, jums vairs nav jāuztraucas, ka paliksit stāvoklī? Jūs kļūdāties! Sieviete varat atkal ieņemt bērnu, ja ir jau vairāku mēnešu grūtniecība, tas nozīmē, ka sievietei būt divas atsevišķas grūtniecības vienlaikus. Pareizais termins tam ir – superfetācija.

Tas notiek reti, bet tā mēdz gadīties, par šiem gadījumiem vairāk vēsta tabloīds Metro. 2008. gada pētījums par šo fenomenu atklāja mazāk nekā 10 zināmus gadījumus, taču tas nenozīmē, ka tas nevar notikt, jo pēdējo desmit gadu laikā ir ziņots par vairākiem gadījumiem.

Viena no tām bija Rebeka Robertsa. 2020. gadā toreiz 39 gadus vecā sieviete un viņas partneris Rīss Vīvers (43) skatījās ultraskaņas procedūrā uz savu puisēnu Noasu, kurš bija ieņemts pirms 12 nedēļām, un atklāja, ka viņam ir kompānija. Kamēr Rebeka bija stāvoklī ar dēlu, viņa bija palikusi vēlreiz stāvoklī – nu ar meitiņu Rozāliju. Abi bērni tika ieņemti ar aptuveni trīs nedēļu starpību.

