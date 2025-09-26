Taupība Latvijā ir tikai butaforija, daļa jaunā budžeta skaitļu – fiktīvi 0
Imants Parādnieks, demogrāfijas lietu eksperts, politiķis, Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas konsultants, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” kritizē valdības ietaupījumu meklējumus, saucot tos par fiktīviem un bez reālas taupības reformas.
Parādnieks uzskata, ka daļa no ietaupītajiem 172 miljoniem eiro esot fiktīvi. Tāpat, viņaprāt, ministri tikai it kā pildījuši Ministru kabineta uzdevumus, kad “atraduši” miljonus, ko ietaupīt.
“Pēc būtības taupības režīms, revīzija nav veikta.” Parādnieks, būdams vairākās valdībās pie budžeta veidošanas kā Budžeta komisijas pārstāvis no “Nacionālās apvienības”, atceras, ka Dombrovska valdībā jau solīja, ka sāks budžetu no nulles, būs taupība, visu pārskatīs. “Tā nav pirmā reize. Katru reizi tas tiek atlikts, it kā tam nebūtu laika,” uzsver Parādnieks.
Viņš šajā visā saskata lielu daļu fikcijas. Viņaprāt, nopietna taupība no valsts pārvaldes puses joprojām nav ieviesta. Tā esot globāla problēma. Arī ierēdņu atlaišana, ierēdņu maiņa. Nav svarīgi, kā darbinieks strādā, bet pēc principa “lai strādā, galvenais, lai nekas slikts nenotiek” strādāt nevar.
“Tā ir globāla problēma, kur ir jābūt iekšām, lai to mainītu,” pauž Parādnieks.